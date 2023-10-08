Мешканка Ізраїлю оприлюднила відео, як донька збирається на війну: щемливі кадри
Живущая в Ізраїлі українка опублікувала відео, як її дочка відправляється на війну.
Відео вона розповсюдила у мережі.
В Ізраїлі збираються на війну
Українка, яка мешкає в Ізраїлі, зняла на відео, як її донька збирається на війну. Щемливі кадри виклала в мережу.
На кадрах видно, як дівчина у військовій формі складає у наплічник необхідні речі.
Жінка також підписала це відео побажаннями.
"Мою дівчинку терміново викликали на базу. Господи, бережи її", — підписала вона відео.
Нагадаємо, американський президент Джо Байден обіцяє Ізраїлю всебічну допомогу, аби громадяни могли продовжувати захищати себе. Своєю чергою, Нетаньягу подякував Байдену за підтримку і сказав, що "буде потрібна тривала й потужна кампанія, в якій Ізраїль переможе".