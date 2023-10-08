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Мешканка Ізраїлю оприлюднила відео, як донька збирається на війну: щемливі кадри

8 жовтня 2023 01:10
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Мешканка Ізраїлю оприлюднила відео, як донька збирається на війну: щемливі кадри
В Ізраїлі збираються на війну. Фото: скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Живущая в Ізраїлі українка опублікувала відео, як її дочка відправляється на війну.

Відео вона розповсюдила у мережі.

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В Ізраїлі збираються на війну

Українка, яка мешкає в Ізраїлі, зняла на відео, як її донька збирається на війну. Щемливі кадри виклала в мережу. 

На кадрах видно, як дівчина у військовій формі складає у наплічник необхідні речі.

Жінка також підписала це відео побажаннями.

"Мою дівчинку терміново викликали на базу. Господи, бережи її", — підписала вона відео.

Нагадаємо, американський президент Джо Байден обіцяє Ізраїлю всебічну допомогу, аби громадяни могли продовжувати захищати себе. Своєю чергою, Нетаньягу подякував Байдену за підтримку і сказав, що "буде потрібна тривала й потужна кампанія, в якій Ізраїль переможе".

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