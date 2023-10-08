Жительница Израиля обнародовала видео, как дочь собирается на войну: щемящие кадры

В Израиле собираются на войну. Фото: скриншот

Живущая в Израиле украинка опубликовала видео, как ее дочь отправляется на войну.

Видео она распространила в сети.

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В Израиле собираются на войну

Украинка, живущая в Израиле, сняла на видео, как ее дочь собирается на войну. Щемящие кадры она выложила в сеть.

На кадрах видно, как девушка в военной форме складывает в рюкзак необходимые вещи. Женщина также подписала это видео пожеланиями.

"Мою девочку срочно вызвали на базу. Господь, храни ее", — подписала она видео.

Напомним, американский президент Джо Байден обещает Израилю всестороннюю помощь, чтобы граждане могли продолжать защищать себя. В свою очередь Нетаньяху поблагодарил Байдена за поддержку и сказал, что "потребуется длительная и мощная кампания, в которой Израиль победит".