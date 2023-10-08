Жительница Израиля обнародовала видео, как дочь собирается на войну: щемящие кадры
Живущая в Израиле украинка опубликовала видео, как ее дочь отправляется на войну.
Видео она распространила в сети.
В Израиле собираются на войну
Украинка, живущая в Израиле, сняла на видео, как ее дочь собирается на войну. Щемящие кадры она выложила в сеть.
На кадрах видно, как девушка в военной форме складывает в рюкзак необходимые вещи. Женщина также подписала это видео пожеланиями.
"Мою девочку срочно вызвали на базу. Господь, храни ее", — подписала она видео.
Напомним, американский президент Джо Байден обещает Израилю всестороннюю помощь, чтобы граждане могли продолжать защищать себя. В свою очередь Нетаньяху поблагодарил Байдена за поддержку и сказал, что "потребуется длительная и мощная кампания, в которой Израиль победит".