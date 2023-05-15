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Мешканці Сербії масово здають зброю після обстрілів

15 травня 2023 09:43
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Мешканці Сербії масово здають зброю після обстрілів
Мешканці Сербії. Фото: REUTERS/Marko Djurica
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Президент Сербії Александар Вучич повідомив, що жителі країни вже зробили 13500 одиниць зброї під час амністії, проведеної в країні після двох трагічних випадків масових розстрілів, які забрали життя 17 людей. Вучич висловив свою повагу до проведеної акції

Про це повідомляє РТС.

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Мешканці Сербії масово здають зброю

Вучич відзначив значні результати, які, за його словами, роблять важливий внесок у збільшення безпеки громадян країни.

"Я пишаюся цим заходом та його результатами, вони істотні для підвищення безпеки наших громадян", — наголосив він.

Президент також нагадав, що до 8 червня включно громадяни мають можливість здати незареєстровану зброю без будь-якого покарання. При цьому Вучич закликав усіх громадян здати не лише нелегальну, а й легальну зброю.

Нагадаємо, що президент Сербії Олександр Вучич погодився на дострокові вибори на тлі протестів після двох поспіль випадків стрілянини. Офіційно про вибори буде оголошено 26 травня.

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