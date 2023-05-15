Мешканці Сербії масово здають зброю після обстрілів
Президент Сербії Александар Вучич повідомив, що жителі країни вже зробили 13500 одиниць зброї під час амністії, проведеної в країні після двох трагічних випадків масових розстрілів, які забрали життя 17 людей. Вучич висловив свою повагу до проведеної акції
Про це повідомляє РТС.
Мешканці Сербії масово здають зброю
Вучич відзначив значні результати, які, за його словами, роблять важливий внесок у збільшення безпеки громадян країни.
"Я пишаюся цим заходом та його результатами, вони істотні для підвищення безпеки наших громадян", — наголосив він.
Президент також нагадав, що до 8 червня включно громадяни мають можливість здати незареєстровану зброю без будь-якого покарання. При цьому Вучич закликав усіх громадян здати не лише нелегальну, а й легальну зброю.
Нагадаємо, що президент Сербії Олександр Вучич погодився на дострокові вибори на тлі протестів після двох поспіль випадків стрілянини. Офіційно про вибори буде оголошено 26 травня.