Мешканці Сербії масово здають зброю після обстрілів

Мешканці Сербії. Фото: REUTERS/Marko Djurica

Президент Сербії Александар Вучич повідомив, що жителі країни вже зробили 13500 одиниць зброї під час амністії, проведеної в країні після двох трагічних випадків масових розстрілів, які забрали життя 17 людей. Вучич висловив свою повагу до проведеної акції

Про це повідомляє РТС.

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Вучич відзначив значні результати, які, за його словами, роблять важливий внесок у збільшення безпеки громадян країни.

"Я пишаюся цим заходом та його результатами, вони істотні для підвищення безпеки наших громадян", — наголосив він.

Президент також нагадав, що до 8 червня включно громадяни мають можливість здати незареєстровану зброю без будь-якого покарання. При цьому Вучич закликав усіх громадян здати не лише нелегальну, а й легальну зброю.

Нагадаємо, що президент Сербії Олександр Вучич погодився на дострокові вибори на тлі протестів після двох поспіль випадків стрілянини. Офіційно про вибори буде оголошено 26 травня.