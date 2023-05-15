Жители Сербии массово сдают оружие после обстрелов

Жители Сербии. Фото: REUTERS/Marko Djurica

Президент Сербии Александар Вучич сообщил, что жители страны уже сдлаи 13500 единиц оружия в ходе амнистии, проведенной в стране после двух трагических случаев массовых расстрелов, отнявших жизни 17 людей. Вучич выразил свое уважение к проведенной акции

Об этом сообщает РТС.

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Вучич отметил значительные результаты, которые, по его словам, вносят важный вклад в увеличение безопасности граждан страны.

"Я горжусь этим мероприятием и его результатами, они существенны для повышения безопасности наших граждан", — подчеркнул он.

Президент также напомнил, что до 8 июня включительно у граждан есть возможность сдать незарегистрированное оружие без какого-либо наказания. При этом, Вучич призвал всех граждан сдать не только нелегальное, но и легальное оружие.

Напомним, что президент Сербии Александр Вучич согласился на досрочные выборы на фоне протестов после двух подряд случаев стрельбы. Официально о выборах будет объявлено 26 мая.