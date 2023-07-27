Мешканцям Шебекіно відмовляються виплачувати обіцяні компенсації

Люди в Шебекіно. Фото: росЗМІ

Мешканці Шебекіно Бєлгородської області скаржаться на те, що влада відмовляється виплачувати їм обіцяні компенсації. Вони не отримують гроші, оскільки не можуть підтвердити, що жили в міському окрузі.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Люди, які майже два місяці тому залишили свої будинки, намагаються отримати виплати. Росіяни надають необхідні документи, однак влада не виплачує компенсації.

Один із місцевих жителів каже, що в соцзахисті йому відмовили у виплаті, адже він неодружений і не має дітей. Документи, що він навчався в шебекінському технікумі, отримував інвалідність у Шебекінській ЦРЛ і працював таксистом у місті, установу не переконали. Чоловік написав заяву у прокуратуру з вимогою перевірити законність відмов у компенсації.

В іншої жінки з російського міста виплати не може отримати батько. Він вже вдруге збирає для цього всі документи. У компенсації відмовили також місцевій мешканці, яка отримала паспорт РФ минулого року і має тимчасову реєстрацію в міськраді. Її дитина перебуває на обліку в поліклініці Нової Таволжанки, однак і цей документ не переконав соцзахист.

Ще одній жінці відмовили у виплатах, адже у неї не було тимчасової реєстрації в Шебекіно.

Влада відмовляється виплачувати гроші також жителям Журавлівки. Одна з жінок розповіла, що їй не виплатили компенсацію, оскільки її дочка народилася в травні 2022 року, а режим надзвичайної ситуації ввели в березні.

"Мені відповіли, що дитина не сиділа під обстрілами, а отже, виплата не передбачена. Судячи з їхньої відповіді, я повинна була народити в березні, щоб встигнути посидіти під обстрілами й отримати виплати", — розповіла вона.

Допис росЗМІ. Фото: скриншот

​Нагадаємо, громадян Шебекіно Бєлгородської області знову просять залишити їхні будинки. При цьому лише нещодавно влада наполягала на їхньому поверненні назад до міста.

Також ми писали, військовослужбовці ЗС РФ у Бєлгородській області масово проникають у будинки місцевих мешканців та обкрадають їх.