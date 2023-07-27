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Жителям Шебекино отказываются выплачивать обещанные компенсации

27 июля 2023 17:06
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Жителям Шебекино отказываются выплачивать обещанные компенсации
Люди в Шебекино. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Жители Шебекино Белгородской области жалуются на то, что власти отказываются выплачивать им обещанные компенсации. Они не получают деньги, потому что не могут подтвердить, что жили в городском округе.

Об этом сообщают росСМИ.

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Люди, почти два месяца назад покинувшие свои дома, пытаются получить выплаты. Россияне предоставляют необходимые документы, однако власти не выплачивают компенсацию.

Один из местных жителей говорит, что в соцзащите ему отказали в выплате, ведь он не женат и не имеет детей. Документы, что он учился в шебекинском техникуме, получал инвалидность в Шебекинской ЦРБ и работал таксистом в городе, учреждение не убедили. Мужчина написал заявление в прокуратуру с требованием проверить законность отказов в компенсации.

У другой женщины из российского города выплаты не может получить отец. Он уже второй раз собирает для этого все документы. В компенсации отказали также местной жительнице, получившей паспорт РФ в прошлом году и имеющей временную регистрацию в горсовете. Ее ребенок находится на учете в поликлинике Новой Таволжанки, однако и этот документ не убедил соцзащиту.

Еще одной женщине отказали в выплатах, ведь у нее не было временной регистрации в Шебекино.

Власти отказываются выплачивать деньги также жителям Журавлевки. Одна из женщин рассказала, что ей не выплатили компенсацию, поскольку ее дочь родилась в мае 2022 года, а режим чрезвычайной ситуации был введен в марте.

"Мне ответили, что ребенок не сидел под обстрелами, а значит, выплата не предусмотрена. Судя по их ответу, я должна была родить в марте, чтобы успеть посидеть под обстрелами и получить выплаты", — рассказала она.

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Пост росСМИ. Фото: скриншот

Напомним, граждан Шебекино Белгородской области снова просят покинуть их дома. При этом только недавно власти настаивали на их возвращении в город.

Также мы писали, что военнослужащие ВС РФ в Белгородской области массово проникают в дома местных жителей и обворовывают их.

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