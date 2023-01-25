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Ми допоможемо Україні захистити території та перейти у контрнаступ, — Байден

25 січня 2023 20:03
632de5ce1e480-1-371.jpg - Юлія Леськова
Юлія Леськова
Випусковий редактор
Ми допоможемо Україні захистити території та перейти у контрнаступ - Байден
Україна має підвищити обороноздатність для захисту своєї територіальної цілісності
632de5ce1e480-1-371.jpg - Юлія Леськова
Юлія Леськова
Випусковий редактор

Сполучені Штати Америки та інші західні партнери України намір допомогти Україні захистити свою територію та перейти у контрнаступ. За словами президента США Джо Байден, Захід єдиний у цьому.

Про це він сказав під час брифінгу у Білому домі.

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"Росія не очікувала, що ми будемо діяти єдиним фронтом, але ми об'єднали свої зусилля, і ми маємо намір допомогти Україні захистити свою територію і перейти в контрнаступ", — сказав він.

Байден зазначив, що Україна має підвищити обороноздатність для захисту своєї територіальної цілісності від російської агресії. Це завдання для всього світу, сказав він.

"Це головна мета — допомогти Україні захистити себе. Вона не становить наступальної загрози для росії. Єдина мета — це захистити свою територію. Ми не дозволимо будь-якій країні порушувати територіальну цілісність іншої країни. Наша мета — збереження суверенітету й територіальної цілісності України", — додав він.

За словами Байдена, російський диктатор володимир путін сподівався, що рішучість Заходу ослабне.

"І він був неправий, він помилявся з самого початку. Ми єдині — Америка і весь світ",  сказав президент США.

Він додав, що Сполучені Штати надаватимуть Україні допомогу "стільки, скільки потрібно".

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден підтвердив надання Україні Abrams. Йдеться про 31 бойовий танк.

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