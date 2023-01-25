Ми допоможемо Україні захистити території та перейти у контрнаступ, — Байден

Україна має підвищити обороноздатність для захисту своєї територіальної цілісності

Сполучені Штати Америки та інші західні партнери України намір допомогти Україні захистити свою територію та перейти у контрнаступ. За словами президента США Джо Байден, Захід єдиний у цьому.

Про це він сказав під час брифінгу у Білому домі.

Деталі

"Росія не очікувала, що ми будемо діяти єдиним фронтом, але ми об'єднали свої зусилля, і ми маємо намір допомогти Україні захистити свою територію і перейти в контрнаступ", — сказав він.

Байден зазначив, що Україна має підвищити обороноздатність для захисту своєї територіальної цілісності від російської агресії. Це завдання для всього світу, сказав він.

"Це головна мета — допомогти Україні захистити себе. Вона не становить наступальної загрози для росії. Єдина мета — це захистити свою територію. Ми не дозволимо будь-якій країні порушувати територіальну цілісність іншої країни. Наша мета — збереження суверенітету й територіальної цілісності України", — додав він.

За словами Байдена, російський диктатор володимир путін сподівався, що рішучість Заходу ослабне.

"І він був неправий, він помилявся з самого початку. Ми єдині — Америка і весь світ", — сказав президент США.

Він додав, що Сполучені Штати надаватимуть Україні допомогу "стільки, скільки потрібно".

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден підтвердив надання Україні Abrams. Йдеться про 31 бойовий танк.