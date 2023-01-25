Мы поможем Украине защитить территории и перейти в контрнаступление, — Байден
Соединенные Штаты Америки и другие западные партнеры Украины намерены помочь Украине защитить свою территорию и перейти в контрнаступление. По словам президента США Джо Байден, Запад единственный в этом.
Об этом он сказал на брифинге в Белом доме.
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"Россия не ожидала, что мы будем действовать единым фронтом, но мы объединили свои усилия, и мы намерены помочь Украине защитить свою территорию и перейти в контрнаступление", — сказал он.
Байден отметил, что Украина должна повысить обороноспособность для защиты территориальной целостности от российской агрессии. Это задача для всего мира, сказал он.
"Это главная цель — помочь Украине защитить себя. Она не представляет наступательной угрозы для России. Единственная цель — это защитить свою территорию. Мы не позволим любой стране нарушать территориальную целостность другой страны. Наша цель — сохранение суверенитета и территориальной целостности Украины", — добавил он.
По словам Байдена, российский диктатор владимир путин надеялся, что решимость Запада ослабнет.
"И он был неправ, он ошибался с самого начала. Мы единые — Америка и весь мир", — сказал президент США.
Он добавил, что Соединенные Штаты будут оказывать Украине помощь "столько, сколько нужно".
Напомним, президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден подтвердил предоставление Украине Abrams. Речь идет о 31 боевом танке.