"Ми не залишимо". Байден вперше відреагував на підрив ГЕС в Україні

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Президент США Джо Байден уперше прокоментував підрив російськими окупантами Каховської ГЕС на Херсонщині. Американський лідер заявив, що США допоможуть Україні.

Про це Джо Байден заявив у відповідь на запитання журналістів.

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Американський президент запевнив, що США у ситуації з підривом Каховської ГЕС допоможуть Україні.

"Ми не залишимо. Ми допоможемо Україні", — сказав Байден.

🇺🇸 "Ми не залишимо. Ми допоможемо Україні", – так відповів президент США Джо Байден на питання журналістки.



Вона запитала про його повідомлення Росії щодо вибуху дамби в Україні. pic.twitter.com/vk3i0qL0tv — Голос Америки Українською (@holosameryky) June 6, 2023

Анонс нового пакета допомоги

Координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі сьогодні, 6 червня, заявив, що Сполучені Штати Америки планують уже найближчим часом оголосити про нову безпекову допомогу для України.

"Я гарантую, що найближчими днями й тижнями ви побачите додаткові пакети підтримки безпеки. Ми продовжуватимемо забезпечувати успіх України на полі бою, як сказав президент Байден", — сказав Кірбі.

Нагадаємо, сьогодні, 6 червня, російські воєнні злочинці здійснили підрив Каховської гідроелектростанції, що за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка Херсонської області.

Президент Володимир Зеленський раніше зазначив, що внаслідок підриву Каховської ГЕС виникла дуже складна ситуація на півдні України. Однак, основні наслідки екологічної катастрофи будуть помітні вже через тиждень.

Завідувач кафедри інфекційних хвороб НМАПО ім. П.Л. Шупика, доктор медичних наук Олександр Дуда розповів, які інфекції будуть у воді після підриву на ГЕС. Зокрема, він сказав, що порушення всіх водних комунікацій спричинить розмноження інфекцій та бактерій. Сотні тварин, які, на жаль, не змогли врятуватися, будуть також розкладатися у воді, спричиняючи додаткове навантаження на епідеміологічну обстановку в Херсонській області.