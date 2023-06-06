Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow "Мы не оставим". Байден впервые отреагировал на подрыв ГЭС в Украине arrow

"Мы не оставим". Байден впервые отреагировал на подрыв ГЭС в Украине

6 июня 2023 23:34
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
"Мы не оставим". Байден впервые отреагировал на подрыв ГЭС в Украине
Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Президент США Джо Байден впервые прокомментировал подрыв российскими оккупантами Каховской ГЭС в Херсонской области. Американский лидер заявил, что США помогут Украине.

Об этом Джо Байден заявил в ответ на вопросы журналистов.

Читайте также:

Что сказал лидер США

Американский президент заверил, что США в ситуации с подрывом Каховской ГЭС помогут Украине.

"Мы не оставим. Мы поможем Украине", — сказал Байден.

Анонс нового пакета помощи

Координатор стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сегодня, 6 июня, заявил, что Соединенные Штаты Америки планируют уже в ближайшее время объявить о новой помощи в сфере безопасности для Украины.

"Я гарантирую, что в ближайшие дни и недели вы увидите дополнительные пакеты поддержки безопасности. Мы будем продолжать обеспечивать успех Украины на поле боя, как сказал президент Байден", — сказал Кирби.

Напомним, сегодня, 6 июня, российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонской области.

Президент Владимир Зеленский ранее отметил, что в результате подрыва Каховской ГЭС возникла очень сложная ситуация на юге Украины. Однако основные последствия экологической катастрофы будут заметны уже через неделю.

Заведующий кафедрой инфекционных болезней НМАПО им. П.Л. Шупика, доктор медицинских наук Александр Дуда, рассказал, какие инфекции будут в воде после подрыва на ГЭС. В частности, он сказал, что нарушение всех водных коммуникаций повлечет за собой размножение инфекций и бактерий. Сотни животных, которые, к сожалению, не смогли спастись, будут также разлагаться в воде, вызывая дополнительную нагрузку на эпидемиологическую обстановку в Херсонской области.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

13:42 Налоговая заглянет в кошельки украинцев: что изменится уже в июле

12:34 Безвиз для Украины под угрозой: в ЕС сделали важное заявление

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас