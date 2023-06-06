"Мы не оставим". Байден впервые отреагировал на подрыв ГЭС в Украине

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Президент США Джо Байден впервые прокомментировал подрыв российскими оккупантами Каховской ГЭС в Херсонской области. Американский лидер заявил, что США помогут Украине.

Об этом Джо Байден заявил в ответ на вопросы журналистов.

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Американский президент заверил, что США в ситуации с подрывом Каховской ГЭС помогут Украине.

"Мы не оставим. Мы поможем Украине", — сказал Байден.

🇺🇸 "Мы не оставим. Мы поможем Украине", – так ответил президент США Джо Байден на вопросы журналистки.



Она спросила его сообщение России о взрыве дамбы в Украине. pic.twitter.com/vk3i0qL0tv — Голос Америки По-русски (@holosameryky) June 6, 2023

Анонс нового пакета помощи

Координатор стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сегодня, 6 июня, заявил, что Соединенные Штаты Америки планируют уже в ближайшее время объявить о новой помощи в сфере безопасности для Украины.

"Я гарантирую, что в ближайшие дни и недели вы увидите дополнительные пакеты поддержки безопасности. Мы будем продолжать обеспечивать успех Украины на поле боя, как сказал президент Байден", — сказал Кирби.

Напомним, сегодня, 6 июня, российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонской области.

Президент Владимир Зеленский ранее отметил, что в результате подрыва Каховской ГЭС возникла очень сложная ситуация на юге Украины. Однако основные последствия экологической катастрофы будут заметны уже через неделю.

Заведующий кафедрой инфекционных болезней НМАПО им. П.Л. Шупика, доктор медицинских наук Александр Дуда, рассказал, какие инфекции будут в воде после подрыва на ГЭС. В частности, он сказал, что нарушение всех водных коммуникаций повлечет за собой размножение инфекций и бактерий. Сотни животных, которые, к сожалению, не смогли спастись, будут также разлагаться в воде, вызывая дополнительную нагрузку на эпидемиологическую обстановку в Херсонской области.