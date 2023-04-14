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Мігранти заполонили Італію: в країні запровадили надзвичайний стан

14 квітня 2023 04:45
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Мігранти заполонили Італію: в країні запровадили надзвичайний стан
Італія оголосила надзвичайний стан через наплив мігрантів. Фото: google.com
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Італія запровадила надзвичайний стан на шість місяців. Країна зараз не може впоратися з різким зростанням кількості мігрантів, які прибувають до країни через Середземне море.

Про це пише державна інформаційна агенція ANSA.

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Уряд схвалив цей захід на пропозицію міністра цивільного захисту Нелло Мусумечі.

"Нехай буде зрозуміло, що ми не вирішуємо проблему, рішення може залежати лише від відповідального втручання Європейського Союзу", — сказав міністр цивільного захисту Нелло Мусумечі.

На час дії надзвичайного стану  виділять фінансування у розмірі 5 мільйонів євро, повідомило Міністерство морського і цивільного захисту. 

Уряд, який перебуває при владі з жовтня, пообіцяв стримати масову імміграцію, але, за даними Міністерства внутрішніх справ, у 2023 році до Італії прибуло близько 31 300 мігрантів, порівняно з приблизно 7 900 за аналогічний період минулого року.

Нагадаємо, в Італії сильно впала народжуваність: вперше з 1861 року. Наразі наслення країни становить 58 млн осіб, і до 2070 року може скоротитися до 48 млн. 

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