Мігранти заполонили Італію: в країні запровадили надзвичайний стан
Італія запровадила надзвичайний стан на шість місяців. Країна зараз не може впоратися з різким зростанням кількості мігрантів, які прибувають до країни через Середземне море.
Про це пише державна інформаційна агенція ANSA.
Уряд схвалив цей захід на пропозицію міністра цивільного захисту Нелло Мусумечі.
"Нехай буде зрозуміло, що ми не вирішуємо проблему, рішення може залежати лише від відповідального втручання Європейського Союзу", — сказав міністр цивільного захисту Нелло Мусумечі.
На час дії надзвичайного стану виділять фінансування у розмірі 5 мільйонів євро, повідомило Міністерство морського і цивільного захисту.
Уряд, який перебуває при владі з жовтня, пообіцяв стримати масову імміграцію, але, за даними Міністерства внутрішніх справ, у 2023 році до Італії прибуло близько 31 300 мігрантів, порівняно з приблизно 7 900 за аналогічний період минулого року.
Нагадаємо, в Італії сильно впала народжуваність: вперше з 1861 року. Наразі наслення країни становить 58 млн осіб, і до 2070 року може скоротитися до 48 млн.