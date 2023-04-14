Мигранты заполнили Италию: в стране объявили чрезвычайное положение

Италия объявила чрезвычайное положение из-за наплыва мигрантов. Фото: google.com

Италия объявила чрезвычайное положение на шесть месяцев. Страна сейчас не может справиться с резким ростом числа мигрантов, прибывающих в страну через Средиземное море.

Об этом пишет государственное информационное агентство ANSA.

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Правительство одобрило это мероприятие по предложению министра гражданской защиты Нелло Мусумечи.

"Пусть будет понятно, что мы не решаем проблему, решение может зависеть только от ответственного вмешательства Европейского Союза" , — сказал министр гражданской защиты Нелло Мусумечи.

На момент действия чрезвычайного положения выделят финансирование в размере 5 миллионов евро, сообщило Министерство морской и гражданской защиты.

Находящееся у власти с октября правительство пообещало сдержать массовую иммиграцию, но, по данным Министерства внутренних дел, в 2023 году в Италию прибыло около 31 300 мигрантов, по сравнению с примерно 7 900 за аналогичный период прошлого года.

Напомним, в Италии сильно упала рождаемость: впервые с 1861 года. В настоящее время население страны составляет 58 млн человек, и к 2070 году может сократиться до 48 млн. человек.