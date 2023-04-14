Мигранты заполнили Италию: в стране объявили чрезвычайное положение
Италия объявила чрезвычайное положение на шесть месяцев. Страна сейчас не может справиться с резким ростом числа мигрантов, прибывающих в страну через Средиземное море.
Об этом пишет государственное информационное агентство ANSA.
Правительство одобрило это мероприятие по предложению министра гражданской защиты Нелло Мусумечи.
"Пусть будет понятно, что мы не решаем проблему, решение может зависеть только от ответственного вмешательства Европейского Союза" , — сказал министр гражданской защиты Нелло Мусумечи.
На момент действия чрезвычайного положения выделят финансирование в размере 5 миллионов евро, сообщило Министерство морской и гражданской защиты.
Находящееся у власти с октября правительство пообещало сдержать массовую иммиграцию, но, по данным Министерства внутренних дел, в 2023 году в Италию прибыло около 31 300 мигрантов, по сравнению с примерно 7 900 за аналогичный период прошлого года.
Напомним, в Италии сильно упала рождаемость: впервые с 1861 года. В настоящее время население страны составляет 58 млн человек, и к 2070 году может сократиться до 48 млн. человек.