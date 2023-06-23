Мільярдер Баффет розкритикував Захід за нерішучість у допомозі Україні

Американський мільярдер Говард Баффет. Фото: google

Американський філантроп, фотограф і мільярдер Говард Баффет вважає, що Захід не надає Україні всієї необхідної допомоги. Зараз лідери країн і бізнесмени мають бути "на правильному боці".

Про це Говард Баффет заявив під час виступу на конференції з питань відновлення України у Лондоні, який транслювали в ефірі телемарафону.

Читайте також:

Заява Баффета

Баффет наголосив, що західні партнери дають далеко не все, що потрібне Україні для перемоги на полі бою, водночас вимагаючи вести війну так, щоб вони не стали її учасниками.

Лідерам краю та бізнесменам варто бути "на правильному боці", оскільки війна, яка точиться в Україні, змінить хід історії.

"Ми були корисними, але ми були повільними. Часом ми були нерішучими. Ми не забезпечуємо українців усім необхідним для перемоги в цій війні. І, що гірше, ми просимо Україну вести цю війну так, щоб ми самі її не вели. Ця політика призводить до гибелі людей щодня", — зазначив мільярдер.

За словами Баффета, світова спільнота надто повільна й нерішуча, і лише "занепокоєння" мало, оскільки люди помирають щодня.

"Занепокоєних ескалацією війни я просто запитую: ви звертаєте увагу на те, як змінюється й уже змінився геополітичний ландшафт? Це не на користь нам. Це не на користь нікому, хто сидить у цій залі. Чи маєте ви хоч найменше уявлення про те, як буде виглядати наш світ, якщо ми дозволимо Україні програти?" — запитав Баффет.

🤔 We are asking Ukraine to wage this war in a way that we ourselves would not want to wage it - Howard Buffett.



The son of the American billionaire investor Warren Buffett - Howard Graham Buffett - spoke in London at the Conference on the Reconstruction of Ukraine.



1/5 pic.twitter.com/fYmbhkWxvf — Toronto Television / Телебачення Торонто (@tvtoront) June 23, 2023

Нагадаємо, нещодавно президент Росії Володимир Путін заявив про величезні втрати української армії під час контрнаступу. Путін, імовірно, чекає, що ця неправдива інформація вплине на бажання Заходу допомагати Україні.