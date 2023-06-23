Миллиардер Баффет раскритиковал Запад за нерешительность в помощи Украине

Американский миллиардер Говард Баффет. Фото: google

Американский филантроп, фотограф и миллиардер Говард Баффет считает, что Запад не оказывает Украине всю необходимую помощь. Сейчас лидеры стран и бизнесмены должны быть "на правильной стороне".

Об этом Говард Баффет заявил во время выступления на конференции по вопросам восстановления Украины в Лондоне, которое транслировали в эфире телемарафона.

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Баффет подчеркнул, что западные партнеры дают далеко не все, что нужно Украине для победы на поле боя, требуя вести войну так, чтобы они не стали ее участниками.

Лидерам края и бизнесменам стоит быть "на правильной стороне", поскольку война, которая идет в Украине, изменит ход истории.

"Мы были полезны, но мы были медленными. Иногда мы были нерешительными. Мы не обеспечиваем украинцев всем необходимым для победы в этой войне. И, что хуже, мы просим Украину вести эту войну так, чтобы мы сами ее не вели. Эта политика приводит к гибели людей каждый день", — отметил миллиардер.

По словам Баффета, мировое сообщество слишком медленное и нерешительное и лишь "беспокойства" мало, поскольку люди умирают каждый день.

"Обеспокоенных эскалацией войны я просто спрашиваю: вы обращаете внимание на то, как меняется и уже изменился геополитический ландшафт? Это не в пользу нам. Это не в пользу никому, кто сидит в этом зале. Имеете ли вы хоть малейшее представление о том, как будет выглядеть наш мир, если мы позволим Украине проиграть?" — спросил Баффет.

🤔 We are asking Ukraine to wage this war in a way that we ourselves would not want to wage it - Howard Buffett.



The son of the American billionaire investor Warren Buffett - Howard Graham Buffett - spoke in London at the Conference on the Reconstruction of Ukraine.



1/5 pic.twitter.com/fYmbhkWxvf — Toronto Television / Телебачення Торонто (@tvtoront) June 23, 2023

Напомним, недавно президент России Владимир Путин заявил об огромных потерях украинской армии во время контрнаступления. Путин, вероятно, ожидает, что эта ложная информация повлияет на желание Запада помогать Украине.