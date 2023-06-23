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Миллиардер Баффет раскритиковал Запад за нерешительность в помощи Украине

23 июня 2023 13:21
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Миллиардер Баффет раскритиковал Запад за нерешительность в помощи Украине
Американский миллиардер Говард Баффет. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Американский филантроп, фотограф и миллиардер Говард Баффет считает, что Запад не оказывает Украине всю необходимую помощь. Сейчас лидеры стран и бизнесмены должны быть "на правильной стороне".

Об этом Говард Баффет заявил во время выступления на конференции по вопросам восстановления Украины в Лондоне, которое транслировали в эфире телемарафона.

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Баффет подчеркнул, что западные партнеры дают далеко не все, что нужно Украине для победы на поле боя, требуя вести войну так, чтобы они не стали ее участниками.

Лидерам края и бизнесменам стоит быть "на правильной стороне", поскольку война, которая идет в Украине, изменит ход истории.

"Мы были полезны, но мы были медленными. Иногда мы были нерешительными. Мы не обеспечиваем украинцев всем необходимым для победы в этой войне. И, что хуже, мы просим Украину вести эту войну так, чтобы мы сами ее не вели. Эта политика приводит к гибели людей каждый день", — отметил миллиардер.

По словам Баффета, мировое сообщество слишком медленное и нерешительное и лишь "беспокойства" мало, поскольку люди умирают каждый день.

"Обеспокоенных эскалацией войны я просто спрашиваю: вы обращаете внимание на то, как меняется и уже изменился геополитический ландшафт? Это не в пользу нам. Это не в пользу никому, кто сидит в этом зале. Имеете ли вы хоть малейшее представление о том, как будет выглядеть наш мир, если мы позволим Украине проиграть?" — спросил Баффет.

Напомним, недавно президент России Владимир Путин заявил об огромных потерях украинской армии во время контрнаступления. Путин, вероятно, ожидает, что эта ложная информация повлияет на желание Запада помогать Украине.

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