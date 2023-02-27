Мільярдер із США купить для України машини швидкої допомоги

Білл Екман

Американський мільярдер українського походження Білл Екман виділив 3,3 млн доларів для придбання 15 спеціалізованих машин швидкої допомоги для України. Це пожертвування дозволить придбати Toyota Land Cruiser, обладнані для медичної допомоги, та використовувати їх на передовій.

Про це пише Reuters.

Карети швидкої допомоги

У повідомленні йдеться, що кожна машина коштує близько 116 тисяч доларів та має високий дах для надання допомоги постраждалим.

Білл Екман, чий прадід емігрував з України до США, володіє хедж-фондом Pershing Square Capital Management, що управляє активами на 16 млрд доларів. За даними Forbes, його статки становить 3,5 млрд доларів, і він обіцяв віддати більшу частину на благодійність, підтримуючи різні ініціативи, від медичних досліджень до допомоги постраждалим від землетрусу на Гаїті, щоб допомогти тим, хто в нужді.

Нагадаємо, що американський оскароносний актор Леонардо Ді Капріо зробив внесок у Фонд Олени Зеленської. Кошти підуть на підтримку вихованців дитячих будинків сімейного типу, які постраждали від війни.

Внесок Леонардо Ді Капріо полягає у підтримці молодих людей, життя яких перервала війна. Це історія восьми вихованців дитячого будинку сімейного типу Олешка, чий будинок зруйнований війною, а батько захищає Україну на передовій.

Це історія трирічної Віолети із родини Ханадєєвих, яка мешкає у відносно безпечній Київській області. Майже дев'ять років тому батьки вперше зіткнулися з російською агресією в Донецьку, що змусило їх залишити рідну домівку і не повертатися більше.