Миллиардер из США купит для Украины машины скорой помощи

Билл Экман

Американский миллиардер украинского происхождения Билл Экман выделил 3,3 млн долларов для приобретения 15 специализированных машин скорой помощи для Украины. Это пожертвование позволит приобрести Toyota Land Cruiser, оборудованные для медицинской помощи, и использовать их на передовой.

Об этом пишет Reuters.

Кареты скорой помощи

В сообщении говорится, что каждая машина стоит около 116 тысяч долларов и имеет высокую крышу для оказания помощи пострадавшим.

Билл Экман, чей прадед эмигрировал из Украины в США, владеет хедж-фондом Pershing Square Capital Management, управляющим активами на 16 млрд долларов. По сведениям Forbes, его состояние составляет 3,5 млрд долларов, и он обещал отдать большую часть на благотворительность, поддерживая самые разные инициативы, от медицинских исследований до помощи пострадавшим от землетрясения на Гаити, чтобы помочь тем, кто в нужде.

Напомним, что американский оскароносный актер Леонардо Ди Каприо сделал вклад в Фонд Елены Зеленской. Средства пойдут в поддержку воспитанников детских домов семейного типа, пострадавших от войны.

Вклад Леонардо Ди Каприо заключается в поддержке молодых людей, жизнь которых прервала война. Это история восьми воспитанников детского дома семейного типа Олешко, чей дом разрушен войной, а отец защищает Украину на передовой.

Это история трехлетней Виолеты из семьи Ханадеевых, которая живет в относительно безопасной Киевской области. Почти девять лет назад родители впервые столкнулись с российской агрессией в Донецке, что заставило их покинуть родной дом и больше не возвращаться.