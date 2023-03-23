Мільйон боєприпасів від ЄС: Франція вже розпочала виробництво 155-міліметрових снарядів

Виробництво боєприпасів для України

Франція розпочала виробництво 155-міліметрових снарядів для постачання в Україну. Загалом 27 країн ЄС планують впродовж 12 місяців поставити нам мільйон боєприпасів.

Про це повідомляє ТСН.

Наразі єврокомісар, що інспектує ключові заводи ЄС, що виробляють снаряди, оцінив роботу у Болгарії, Словаччині, Чехії та Франції. На черзі Польща.

Що обговорять на саміті?

Лідери 27 країн ЄС збираються в Брюсселі на черговий саміт, де планують обговорити фінансову підтримку України та інші економічні питання. Лідери впевнені, що треба збільшувати виробництво європейського оборонпрому, але чи вистачить на це коштів? Тому на саміті планують знайти шляхи збільшити бюджет, аби забезпечити виробництво боєприпасів у необхідній кількості. Також політики планують порушити тему продовольчої кризи, що насувається через війну росії проти України.

До речі, востаннє такою великою компанією лідери країн зустрічалися ще до 24 лютого 2022 року.

Планується, що на саміті виступить з доповіддю президент України Володимир Зеленський. Доповідати буде онлайн.