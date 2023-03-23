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Миллион боеприпасов от ЕС: Франция начала производство 155-миллиметровых снарядов

23 марта 2023 13:36
21e726ac-cc34-4da5-8def-c4375ffe9300 - Елена Трембецкая
Производство боеприпасов для Украины
21e726ac-cc34-4da5-8def-c4375ffe9300 - Елена Трембецкая

Франция начала производство 155-миллиметровых снарядов для снабжения Украиной. В общей сложности 27 стран ЕС планируют в течение 12 месяцев поставить нам миллион боеприпасов.

Об этом сообщает сайт ТСН.

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В настоящее время еврокомиссар, инспектирующий ключевые заводы ЕС, производящие снаряды, оценил работу в Болгарии, Словакии, Чехии и Франции. На очереди Польша.

Что обсудят на саммите?

Лидеры 27 стран ЕС собираются в Брюсселе на очередной саммит, где планируют обсудить финансовую поддержку Украины и другие экономические вопросы. Лидеры уверены, что нужно увеличивать производство европейского оборонпрома, но хватит ли на это средств? Поэтому сейчас на саммите планируется найти пути увеличить бюджет, чтобы обеспечить производство боеприпасов в необходимом количестве. Также политики планируют поднять тему надвигающегося из-за войны россии против Украины продовольственного кризиса.

Кстати, последний раз такой крупной компанией лидеры стран встречались еще до 24 февраля 2022 года.

Планируется, что на саммите выступит с докладом президент Украины Владимир Зеленский. Докладывать будет онлайн.

 

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