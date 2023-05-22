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Мільйони тонн: Нью-Йорк осідає під вагою власних хмарочосів

22 травня 2023 17:00
0604af6c-07b0-4b9d-c49a-9e6f1226ee00 - Вікторія Черемис
Вчені дізнались, що хмарочоси примушують Нью-Йорк просідати
Виявилося, що хмарочоси тиснуть на ґрунт надто сильно. Фото: Pxhere
0604af6c-07b0-4b9d-c49a-9e6f1226ee00 - Вікторія Черемис

Місто Нью-Йорк поступово тоне під величезною вагою своїх високих хмарочосів. Згідно з дослідженням, проведеним Геологічною службою США та Університетом Род-Айленда стало выдомо, що вага цих архітектурних гігантів призвела до просідання кількох районів міста і в майбутньому може привести до затоплення "великого яблука". 

Інформація про це була оприлюднена в "The Daily Mail".

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Чому просідає Нью-Йорк?

Щоб визначити масштаб проблеми група дослідників підрахувала приблизну вагу понад мільйона будівель у Нью-Йорку, включно з понад 6000-ми хмарочосів. Їхні висновки свідчать про те, що загальна вага будівель становить приголомшливі 764 мільйонів тонн. 

Провівши обрахунки науковці встановили, з якою силою ця вага тисне на ґрунт і змоделювали геологічні процеси, а потім порівняли їх із супутниковими знімками та вжахнулися: виявилося, що наслідки цього явища становлять більшу загрозу для сучасного Нью-Йорка, ніж навіть зміна клімату. Завдяки тиску ваги на землю п'ять мікрорайонів міста просідають зі швидкістю один-два міліметри на рік. Це здається незначним, втім, моделювання показало, що багаті глиною ґрунти Нью-Йорка осідають швидше, ніж тектонічні плити під вагою льодовиків. Наразі деякі частини Нью-Йорка розташовані лише на 1-2 метри над рівнем моря, що підвищує ризик руйнівних повеней у майбутньому.

Осідання — це привід для рішучих дій, адже оскільки Нью-Йорк продовжує відчувати швидкі темпи урбанізації, з часом проблема, ймовірно, ставатиме лише серйознішою. Поки що ґрунт піддається дуже повільно, втім, з часом кумулятивний вплив може призвести до значних проблем для інфраструктури міста.

Нагадаємо, вчені винайшли біонічний протез, що дозволяє отримувати тактильні відчуття. Також ми писали про те, що науковці розповіли, як  зміниться клімат планети в найближчі 100 років.

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