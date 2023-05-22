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Миллионы тонн: Нью-Йорк оседает под тяжестью собственных небоскребов

22 мая 2023 17:00
0604af6c-07b0-4b9d-c49a-9e6f1226ee00 - Викторія Черемис
Ученые узнали, что небоскребы заставляют Нью-Йорк проседать
Оказалось, что небоскребы давят на почву слишком сильно. Фото: Pxhere
0604af6c-07b0-4b9d-c49a-9e6f1226ee00 - Викторія Черемис

Город Нью-Йорк постепенно оседает под огромным весом своих небоскребов. Согласно исследованию, проведенному Геологической службой США и Университетом Род-Айленда стало известно, что из-за веса этих архитектурных гигантов уже просело нескольких районов города. В будущем  может привести к затоплению "большого яблока".

Информация об этом была обнародована в "The Daily Mail ".

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Почему проседает Нью-Йорк?

Чтобы определить масштаб проблемы, группа исследователей подсчитала приблизительный вес более миллиона зданий в Нью-Йорке, в том числе — более 6000 небоскребов. Их выводы свидетельствуют о том, что общий вес зданий составляет потрясающие 764 миллиона тонн.

Проведя подсчеты ученые установили, с какой силой этот вес давит на почву, смоделировали геологические процессы, а затем сравнили их со спутниковыми снимками и ужаснулись: оказалось, что последствия давления представляют даже большую угрозу для современного Нью-Йорка, чем изменение климата. Благодаря давлению на землю пять микрорайонов города проседают со скоростью один-два миллиметра в год. Это кажется незначительным, но  моделирование показало, что богатые глиной почвы Нью-Йорка оседают быстрее тектонических плит под весом ледников. В настоящее время некоторые части Нью-Йорка расположены всего на 1-2 метра выше уровня моря, что повышает риск разрушительных наводнений в будущем.

Осадка — это повод для решительных действий, ведь поскольку Нью-Йорк продолжает ощущать быстрые темпы урбанизации, со временем проблема, вероятно, станет только серьезнее. Пока почва поддается очень медленно, впрочем, со временем кумулятивный эффект может привести к значительным проблемам для инфраструктуры города.

Напомним, ученые изобрели бионический протез, позволяющий получать тактильные ощущения. Также мы писали о том, что ученые рассказали, как изменится климат планеты в ближайшие 100 лет.

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