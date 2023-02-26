Міністерство енергетики США вважає, що пандемія Covid виникла через лабораторний витік
Міністерство енергетики США стверджує, що витік у китайській лабораторії — найвірогідніше джерело пандемії Covid-19. Чотири інші агентства разом із національною розвідувальною групою все ще вважають, що це, ймовірно, результат природної передачі.
Про це повідомляє The Wall Street Journal.
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Деталі
Висновок Міністерства енергетики є результатом нових розвідувальних даних і є важливим, оскільки агентство має значний науковий досвід та контролює мережу національних лабораторій США, деякі з яких проводять передові біологічні дослідження.
ФБР раніше дійшло висновку, що пандемія, ймовірно, була результатом витоку в лабораторії в 2021 році з "помірною впевненістю", і досі дотримується цієї точки зору.
Чиновники Америки відмовилися надати деталі щодо нових розвідувальних даних та аналізу, які змусили Міністерство енергетики змінити свою позицію. Вони додали, що, хоча Міністерство енергетики і ФБР стверджують, що найбільш вірогідним є ненавмисний витік інформації з лабораторії, вони дійшли таких висновків з різних причин.
Люди, які ознайомилися з секретним звітом заявили, що Центральне розвідувальне управління і ще одне відомство, яке чиновники не назвали, досі не визначилися між теорією лабораторного витоку і теорією природної передачі вірусу.
Республіканці в Палаті представників і Сенаті проводять власні розслідування походження пандемії та вимагають від адміністрації Байдена та розвідувального співтовариства додаткової інформації.
"Президент Байден спеціально попросив, щоб національні лабораторії, які є частиною Міністерства енергетики, були залучені до цієї оцінки, тому що він хоче залучити всі інструменти, щоб з'ясувати, що сталося", — сказав радник США з питань національної безпеки Джейк Салліван.
Нагадаємо, вищі лідери Китаю оголосили про "рішучу перемогу" над COVID-19. Вони стверджують, що рівень смертності є найнижчим у світі, хоча експерти й ставлять під сумнів дані Пекіна.