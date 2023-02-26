Министерство энергетики США считает, что пандемия Covid возникла из-за лабораторной утечки

Коронавирус

Министерство энергетики США утверждает, что утечка в китайской лаборатории — самый вероятный источник пандемии Covid-19. Четыре других агентства вместе с национальной разведывательной группой все еще считают, что это, вероятно, результат природной передачи.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Подробности

Вывод Министерства энергетики является результатом новых разведывательных данных и является важным, поскольку агентство имеет значительный научный опыт и контролирует сеть национальных лабораторий США, некоторые из которых проводят передовые биологические исследования.

ФБР ранее пришло к выводу, что пандемия, вероятно, была результатом утечки в лаборатории в 2021 году с "умеренной уверенностью", и до сих пор придерживается этой точки зрения.

Чиновники Америки отказались предоставить детали относительно новых разведывательных данных и анализа, которые заставили Министерство энергетики изменить свою позицию. Они добавили, что, хотя Министерство энергетики и ФБР утверждают, что наиболее вероятной является непреднамеренная утечка информации из лаборатории, они пришли к таким выводам по разным причинам.

Люди, ознакомившиеся с секретным отчетом, заявили, что Центральное разведывательное управление и еще одно ведомство, которое чиновники не назвали, до сих пор не определились между теорией лабораторной утечки и теорией естественной передачи вируса.

Республиканцы в Палате представителей и Сенате проводят собственные расследования происхождения пандемии и требуют от администрации Байдена и разведывательного сообщества дополнительной информации.

"Президент Байден специально попросил, чтобы национальные лаборатории, которые являются частью Министерства энергетики, были вовлечены в эту оценку, потому что он хочет привлечь все инструменты, чтобы выяснить, что произошло", — сказал советник США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Напомним, высшие лидеры Китая объявили о "решительной победе" над COVID-19. Они утверждают, что уровень смертности самый низкий в мире, хотя эксперты и ставят под сомнение данные Пекина.