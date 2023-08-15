Міністр фінансів Німеччини схвалив постачання Україні ракет Taurus, — ЗМІ

Міністр оборони України Олексій Резніков та міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер. Фото: t.me/ministry_of_defense_ua

Під час візиту до Києва федеральний міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер схвалив поставку в Україну крилатих ракет Taurus. Проте перед остаточним рішенням німецький уряд повинен спочатку проконсультуватися з іншими союзниками.

Про це повідомляє німецьке видання Die Zeit.

Читайте також:

Ракети Taurus для України

"Оскільки я знаю, що багато хто, як і я, підтримує це рішення, я сподіваюся, що ці питання скоро, дуже скоро будуть з’ясовані", — сказав Лінднер.

Він наголосив, що Україна повинна виграти цю війну, тому її партнери хочуть й надалі робити все можливе для зміцнення її військового потенціалу.

Переговори Лінднера та Резнікова

Як відомо, Лінднер перебуває з офіційним візитом в Україні. Він зустрівся з міністром оборони України Олексієм Резніковим і вони обговорили посилення військової допомоги Україні від Німеччини.

Олексій Резніков акцентував на важливості підтримки німецькими союзниками зусиль по відбиттю російської агресії, зокрема, надання матеріально-технічної допомоги.

Як відомо, серед пріоритетних перспективних напрямів — отримання засобів ППО, боєприпасів різного калібру, а також різного типу бронемашин. Зокрема, "медичок" для швидкої евакуації поранених українських воїнів до військових шпиталів під час так званої "золотої години", яка має вирішальне значення для порятунку життя.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав партнерів якнайшвидше надати Taurus і ATACMS. За його словами, чим більша дальність ракет, тим коротша війна.

Також ми писали, що наразі уряд Німеччини розглядає можливість передачі Україні ракет Taurus. Однак канцлер країни Олаф Шольц схвалить постачання тоді, коли озброєння запрограмують не бити по РФ