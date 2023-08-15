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Министр финансов Германии одобрил поставки Украине ракет Taurus, — СМИ

15 августа 2023 16:04
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Министр финансов Германии одобрил поставки Украине ракет Taurus, — СМИ
Министр обороны Украины Алексей Резников и министр финансов Германии Кристиан Линднер. Фото: t.me/ministry_of_defense_ru
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Во время визита в Киев федеральный министр финансов Германии Кристиан Линднер одобрил поставку в Украину крылатых ракет Taurus. Однако перед окончательным решением германское правительство должно сначала проконсультироваться с другими союзниками.

Об этом сообщает немецкое издание Die Zeit.

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"Поскольку я знаю, что многие, как и я, поддерживают это решение, я надеюсь, что эти вопросы скоро, очень скоро будут выяснены", — сказал Линднер.

Он подчеркнул, что Украина должна выиграть эту войну, поэтому ее партнеры хотят и дальше делать все возможное для укрепления ее военного потенциала.

Переговоры Линднера и Резникова

Как известно, Линднер находится с официальным визитом в Украину. Он встретился с министром обороны Украины Алексеем Резниковым и обсудили усиление военной помощи Украине от Германии.

Алексей Резников акцентировал внимание на важности поддержки немецкими союзниками усилий по отражению российской агрессии, в частности, оказания материально-технической помощи.

Как известно, среди приоритетных перспективных направлений — получение средств ПВО, боеприпасов разного калибра, а также разного типа бронемашин. В частности, "медичок" для быстрой эвакуации раненых украинских воинов в военные госпиталы во время так называемого "золотого часа", который имеет решающее значение для спасения жизни.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал партнеров как можно скорее предоставить Taurus и ATACMS. По его словам, чем больше дальность ракет, тем короче война.

Также мы писали, что в настоящее время правительство Германии рассматривает возможность передачи Украине ракет Taurus. Однако канцлер страны Олаф Шольц одобрит поставки, когда вооружение запрограммируют не бить по РФ.

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