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Міністр оборони Британії Бен Воллес йде у відставку, — ЗМІ

31 серпня 2023 10:29
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Міністр оборони Британії Бен Воллес йде у відставку, — ЗМІ
Міністр оборони Британії Бен Воллес. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Міністр оборони Британії Бен Воллес йде у відставку. Він обіймав свою посаду чотири роки.

Про це йдеться у заяві Бена Воллеса.

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Відставка Бена Воллеса

Сьогодні, 31 серпня, стало відомо, що британський міністр оборони йде у відставку.

"Минулого місяця виповнилося чотири роки роботи на посаді державного секретаря з питань оборони. Також
виповнюється дев’ять років на посаді міністра. Я мав честь служити вам і вашим попередникам у справі захисту цієї великої країни та забезпечення безпеки своїх громадян", — написав Воллес у заяві до прем'єра Британії Ріші Сунака. 

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Уривок заяви про відставку Бена Воллеса. Фото: скриншот

Варто зазначити, що ще в липні очільник британського Міноборони казав, що має намір залишити посаду восени, коли прем'єр-міністр Ріші Сунак перегрупує уряд перед підготовкою до виборів 2024 року.

Після відставки він має намір повністю піти з великої політики.

"Я прийшов у політику в шотландському парламенті 1999 року. Це 24 роки. Я провів понад сім років із трьома телефонами біля мого ліжка. Наступного разу я не буду балотуватися", — повідомив міністр.

Хто після Бена Воллеса?

Зараз оглядачі називають кілька кандидатів на посаду міністра оборони Великої Британії після Воллеса.

Серед них: 

  • головний секретар Королівської Скарбниці Джон Глен,
  • міністр безпеки Том Тугендхат,
  • міністр закордонних справ Анн-Марі Тревельян.

Нагадаємо, в Україні також ширяться чутки про відставку міністра оборони Олексій Резнікова. За інформацією Ярослава Железняка, незабаром Резніков залишить пост міністра оборони і стане послом України у Великій Британії. 

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