Министр обороны Британии Бен Уоллес уходит в отставку, — СМИ
Министр обороны Британии Бен Уоллес уходит в отставку. Он занимал свой пост четыре года.
Об этом говорится в заявлении Бена Уоллеса.
Отставка Бена Уоллеса
Сегодня, 31 августа, стало известно, что британский министр обороны уходит в отставку.
"В прошлом месяце исполнилось четыре года работы в должности государственного секретаря по вопросам обороны. Также исполняется девять лет в должности министра. Я имел честь служить вам и вашим предшественникам по защите этой великой страны и обеспечению безопасности своих граждан", — написал Уоллес в заявлении к премьеру Британии Риши Сунаку.
Следует отметить, что еще в июле глава британского минобороны говорил, что намерен покинуть пост осенью, когда премьер-министр Риши Сунак перегруппирует правительство перед подготовкой к выборам 2024 года.
После отставки он намерен полностью уйти из большой политики.
"Я пришел в политику в шотландском парламенте в 1999 году. Это 24 года. Я провел более семи лет с тремя телефонами у моей кровати. В следующий раз я не буду баллотироваться", — сообщил министр.
Кто после Бена Уоллеса?
Сейчас обозреватели называют несколько кандидатов на должность министра обороны Великобритании после Уоллеса.
Среди них:
- главный секретарь Королевской Сокровищницы Джон Глен,
- министр безопасности Том Тугендхат,
- министр иностранных дел Анн-Мари Тревельян.
Напомним, в Украине также ходят слухи об отставке министра обороны Алексей Резникова. По информации Ярослава Железняка, скоро Резников покинет пост Министра обороны и станет послом Украины в Великобритании.