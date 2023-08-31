Министр обороны Британии Бен Уоллес уходит в отставку, — СМИ

Министр обороны Британии Бен Уоллес. Фото: google

Министр обороны Британии Бен Уоллес уходит в отставку. Он занимал свой пост четыре года.

Об этом говорится в заявлении Бена Уоллеса.

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Отставка Бена Уоллеса

Сегодня, 31 августа, стало известно, что британский министр обороны уходит в отставку.

"В прошлом месяце исполнилось четыре года работы в должности государственного секретаря по вопросам обороны. Также исполняется девять лет в должности министра. Я имел честь служить вам и вашим предшественникам по защите этой великой страны и обеспечению безопасности своих граждан", — написал Уоллес в заявлении к премьеру Британии Риши Сунаку.

Отрывок заявления об отставке Бена Уоллеса. Фото: скриншот

Следует отметить, что еще в июле глава британского минобороны говорил, что намерен покинуть пост осенью, когда премьер-министр Риши Сунак перегруппирует правительство перед подготовкой к выборам 2024 года.

После отставки он намерен полностью уйти из большой политики.

"Я пришел в политику в шотландском парламенте в 1999 году. Это 24 года. Я провел более семи лет с тремя телефонами у моей кровати. В следующий раз я не буду баллотироваться", — сообщил министр.

Кто после Бена Уоллеса?

Сейчас обозреватели называют несколько кандидатов на должность министра обороны Великобритании после Уоллеса.

Среди них:

главный секретарь Королевской Сокровищницы Джон Глен,

министр безопасности Том Тугендхат,

министр иностранных дел Анн-Мари Тревельян.

Напомним, в Украине также ходят слухи об отставке министра обороны Алексей Резникова. По информации Ярослава Железняка, скоро Резников покинет пост Министра обороны и станет послом Украины в Великобритании.