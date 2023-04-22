Міністр оборони Швеції прокоментував постачання літаків та зброї в Україну

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон. Фото: goverment.se

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон погоджується, що країни, такі як Польща та Словаччина, надають Україні свої літаки. Це дуже важливо, щоб забезпечити українську зверхність у повітрі.

Про це розповіді в інтерв'ю РБК-Україна.

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Крім того, ми маємо розглянути можливість збільшення кількості систем протиповітряної оборони. Вкрай важливо, щоб Україна могла підтримувати перевагу в повітрі

"Ми вже надали сотні танків, артилерійських систем та броньовиків, але війна може тривати довше, і нам необхідно бути готовими до цього. Тому важливо забезпечити логістику, запчастини та боєприпаси", — сказав він.

Швеція головує у Євросоюзі, і ми працюємо над тим, щоб активізувати підтримку всередині ЄС, щоб виконати наше зобов'язання надати до 1 мільйона артилерійських снарядів протягом одного року. Це дуже важливо задля успішного ведення бойових дій в Україні.

Нагадаємо, що 13 квітня прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон зробив заяву про відео, на якому показують страту українського бранця. Країна міністра працюватиме над пошуком злочинців, які чинять звірства в Україні.