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Министр обороны Швеции прокомментировал поставки самолетов и оружия в Украину

22 апреля 2023 14:49
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Министр обороны Швеции прокомментировал поставки самолетов и оружия в Украину
Министр обороны Швеции Пол Йонсон. Фото: goverment.se
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Министр обороні Швеции Пол Йонсон согласен, что страны, такие как Польша и Словакия, предоставляют Украине свои самолеты. Это очень важно, чтобы обеспечить украинское превосходство в воздухе. 

Об єтом н рассказа в интервью РБК-Украина.

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Кроме того, мы должны рассмотреть возможность увеличения количества систем противовоздушной обороны. Крайне важно, чтобы Украина могла поддерживать превосходство в воздухе

"Мы уже предоставили сотни танков, артиллерийских систем и броневиков, но война может длиться дольше, и нам необходимо быть готовыми к этому. Поэтому важно обеспечить логистику, запчасти и боеприпасы", — сказал он.

Швеция председательствует в Евросоюзе, и мы работаем над тем, чтобы активизировать поддержку внутри ЕС, чтобы выполнить наше обязательство предоставить до 1 миллиона артиллерийских снарядов в течение одного года. Это очень важно для успешного ведения боевых действий в Украине.

Напомним, что 13 апреля, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон сделал заявление о видео, на котором показывают казнь украинского пленника. Страна министра будет работать над поиском преступников, совершающих зверства в Украине.

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