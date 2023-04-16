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Міністри G7 на зустрічі у Японії не змогли домовитися про терміни відмови від вугілля

16 квітня 2023 14:05
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Міністри G7 на зустрічі у Японії не змогли домовитися про терміни відмови від вугілля
Учасники зустрічі міністрів G7 у Саппоро, Японія, 15 квітня 2023. Фото: twitter.com/MOEJ_Climate
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Міністри клімату та енергетики країн G7 зобов’язалися прискорити поступову відмову від викопного 
палива задля досягнення нульового викиду вуглекислого газу не пізніше 2050 року. Водночас під час зустрічі у японському місті Саппоро міністрам так і не вдалося дійти згоди щодо встановлення кінцевого терміну для припинення використання вугільної енергії.

Про це повідомляє Kyodo.

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Японія, яка очолювала зустріч, не бажала погоджувати конкретні часові рамки щодо припинення використання вугілля, враховуючи ймовірну потребу у цьому джерелі енергії принаймні протягом більшої частини 2030-х років. Велика Британія та Канада намагаються припинити цю практику.

Міністри підтвердили свою прихильність до "повної або переважної" декарбонізації енергетичного сектора до 2035 року. Про це йдеться у виданому комюніке після зустрічі з питань клімату, енергетики та навколишнього середовища.

Під час зустрічі країни-члени G7 вперше погодилися поступово відмовитися від викопного палива, зокрема від газу, нафти та вугілля, в енергетичному секторі.

Міністри також дійшли колективної згоди щодо скорочення викидів вуглекислого газу для транспортних засобів принаймні на 50% до 2035 року або раніше.

Зустріч G7 стала першою із серії зустрічей на рівні міністрів напередодні травневого саміту у Хіросімі, які зосереджені на шляхах досягнення вуглецевої нейтральності до 2050 року шляхом скорочення залежності від викопного палива та розширення використання відновлюваних джерел енергії.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що країни G7 у травні, ймовірно, запровадять санкції щодо діамантів РФ. Це стане черговим вагомим обмеженням проти Росії через війну в Україні.

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