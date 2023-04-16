Міністри G7 на зустрічі у Японії не змогли домовитися про терміни відмови від вугілля

Учасники зустрічі міністрів G7 у Саппоро, Японія, 15 квітня 2023. Фото: twitter.com/MOEJ_Climate

Міністри клімату та енергетики країн G7 зобов’язалися прискорити поступову відмову від викопного

палива задля досягнення нульового викиду вуглекислого газу не пізніше 2050 року. Водночас під час зустрічі у японському місті Саппоро міністрам так і не вдалося дійти згоди щодо встановлення кінцевого терміну для припинення використання вугільної енергії.

Про це повідомляє Kyodo.

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Японія, яка очолювала зустріч, не бажала погоджувати конкретні часові рамки щодо припинення використання вугілля, враховуючи ймовірну потребу у цьому джерелі енергії принаймні протягом більшої частини 2030-х років. Велика Британія та Канада намагаються припинити цю практику.

Міністри підтвердили свою прихильність до "повної або переважної" декарбонізації енергетичного сектора до 2035 року. Про це йдеться у виданому комюніке після зустрічі з питань клімату, енергетики та навколишнього середовища.

Під час зустрічі країни-члени G7 вперше погодилися поступово відмовитися від викопного палива, зокрема від газу, нафти та вугілля, в енергетичному секторі.

Міністри також дійшли колективної згоди щодо скорочення викидів вуглекислого газу для транспортних засобів принаймні на 50% до 2035 року або раніше.

Зустріч G7 стала першою із серії зустрічей на рівні міністрів напередодні травневого саміту у Хіросімі, які зосереджені на шляхах досягнення вуглецевої нейтральності до 2050 року шляхом скорочення залежності від викопного палива та розширення використання відновлюваних джерел енергії.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що країни G7 у травні, ймовірно, запровадять санкції щодо діамантів РФ. Це стане черговим вагомим обмеженням проти Росії через війну в Україні.