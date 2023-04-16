Министры G7 на встрече в Японии не смогли договориться о сроках отказа от угля
Министры климата и энергетики стран G7 обязались ускорить постепенный отказ от ископаемого
топлива для достижения нулевого выброса углекислого газа позже 2050 года. В то же время, на встрече в японском городе Саппоро министрам так и не удалось прийти к согласию по установлению конечного срока для прекращения использования угольной энергии.
Об этом сообщает Kyodo.
Что обсуждали на саммите
Япония, которая возглавляла встречу, не желала согласовывать конкретные временные рамки по прекращению использования угля, учитывая вероятную потребность в этом источнике энергии по крайней мере в течение большей части 2030-х годов. Великобритания и Канада пытаются прекратить эту практику.
Министры подтвердили свою приверженность "полной или подавляющей" декарбонизации энергетического сектора до 2035 года. Об этом говорится в изданном коммюнике после встречи по климату, энергетике и окружающей среде.
В ходе встречи страны-члены G7 впервые согласились постепенно отказаться от ископаемого топлива, в том числе от газа, нефти и угля, в энергетическом секторе.
Министры также пришли к коллективному согласию по сокращению выбросов углекислого газа для транспортных средств по крайней мере на 50% к 2035 году или ранее.
Встреча G7 стала первой из серии встреч на уровне министров в преддверии майского саммита в Хиросиме, которые сосредоточены на путях достижения углеродной нейтральности к 2050 году путем сокращения зависимости от ископаемого топлива и расширения использования возобновляемых источников энергии.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что страны G7 в мае, вероятно, введут санкции в отношении бриллиантов РФ. Это станет очередным весомым ограничением против России из-за войны в Украине.