Министры G7 на встрече в Японии не смогли договориться о сроках отказа от угля

Участники встречи министров G7 в Саппоро, Япония, 15 апреля 2023 года. Фото: twitter.com/MOEJ_Climate

Министры климата и энергетики стран G7 обязались ускорить постепенный отказ от ископаемого

топлива для достижения нулевого выброса углекислого газа позже 2050 года. В то же время, на встрече в японском городе Саппоро министрам так и не удалось прийти к согласию по установлению конечного срока для прекращения использования угольной энергии.

Об этом сообщает Kyodo.

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Япония, которая возглавляла встречу, не желала согласовывать конкретные временные рамки по прекращению использования угля, учитывая вероятную потребность в этом источнике энергии по крайней мере в течение большей части 2030-х годов. Великобритания и Канада пытаются прекратить эту практику.

Министры подтвердили свою приверженность "полной или подавляющей" декарбонизации энергетического сектора до 2035 года. Об этом говорится в изданном коммюнике после встречи по климату, энергетике и окружающей среде.

В ходе встречи страны-члены G7 впервые согласились постепенно отказаться от ископаемого топлива, в том числе от газа, нефти и угля, в энергетическом секторе.

Министры также пришли к коллективному согласию по сокращению выбросов углекислого газа для транспортных средств по крайней мере на 50% к 2035 году или ранее.

Встреча G7 стала первой из серии встреч на уровне министров в преддверии майского саммита в Хиросиме, которые сосредоточены на путях достижения углеродной нейтральности к 2050 году путем сокращения зависимости от ископаемого топлива и расширения использования возобновляемых источников энергии.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что страны G7 в мае, вероятно, введут санкции в отношении бриллиантов РФ. Это станет очередным весомым ограничением против России из-за войны в Украине.