Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Мир arrow Министры G7 на встрече в Японии не смогли договориться о сроках отказа от угля arrow

Министры G7 на встрече в Японии не смогли договориться о сроках отказа от угля

16 апреля 2023 14:05
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Министры G7 на встрече в Японии не смогли договориться о сроках отказа от угля
Участники встречи министров G7 в Саппоро, Япония, 15 апреля 2023 года. Фото: twitter.com/MOEJ_Climate
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Министры климата и энергетики стран G7 обязались ускорить постепенный отказ от ископаемого
топлива для достижения нулевого выброса углекислого газа позже 2050 года. В то же время, на встрече в японском городе Саппоро министрам так и не удалось прийти к согласию по установлению конечного срока для прекращения использования угольной энергии.

Об этом сообщает Kyodo.

Читайте также:

Что обсуждали на саммите

Япония, которая возглавляла встречу,  не желала согласовывать конкретные временные рамки по прекращению использования угля, учитывая вероятную потребность в этом источнике энергии по крайней мере в течение большей части 2030-х годов. Великобритания и Канада пытаются прекратить эту практику.

Министры подтвердили свою приверженность "полной или подавляющей" декарбонизации энергетического сектора до 2035 года. Об этом говорится в изданном коммюнике после встречи по климату, энергетике и окружающей среде.

В ходе встречи страны-члены G7 впервые согласились постепенно отказаться от ископаемого топлива, в том числе от газа, нефти и угля, в энергетическом секторе.

Министры также пришли к коллективному согласию по сокращению выбросов углекислого газа для транспортных средств по крайней мере на 50% к 2035 году или ранее.

Встреча G7 стала первой из серии встреч на уровне министров в преддверии майского саммита в Хиросиме, которые сосредоточены на путях достижения углеродной нейтральности к 2050 году путем сокращения зависимости от ископаемого топлива и расширения использования возобновляемых источников энергии.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что страны G7 в мае, вероятно, введут санкции в отношении бриллиантов РФ. Это станет очередным весомым ограничением против России из-за войны в Украине.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

15:25 Только одна категория: кто из украинцев может отказаться от повестки на улице

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB