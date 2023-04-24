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Міністри країн ЄС хочуть запровадити нові санкції за дестабілізацію Молдови

24 квітня 2023 13:17
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Міністри країн ЄС хочуть запровадити нові санкції за дестабілізацію Молдови
Міністр закордонних справ Румунії Богдан Ауреску. Фото: Inquam Photos/Octav Ganea via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

На зустрічі очільників МЗС країн ЄС у Люксембурзі хочуть досягти політичної домовленості про заснування нового санкційного режиму Євросоюзу. Його хочуть запровадити проти осіб, які залучені до дестабілізації Молдови.

Про це заявив міністр закордонних справ Румунії Богдан Ауреску, передає "Європейська правда".

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"Перше рішення — політична домовленість, якої, сподіваюся, вийде досягнути (я переконаний, що її досягнуть), щодо створення нового санкційного режиму проти тих, хто працює на дестабілізацію країни і порушення конституційного ладу Республіки Молдова", — розповів Ауреску.

Глава МЗС Румунії нагадав, що наприкінці лютого запропонував цю ідею. Він щасливий, що ініціатива швидко отримала підтримку від інших країн. 

"Це мабуть найшвидший процес створення нового санкційного механізму в історії ЄС. Це буде важливим інструментом для підвищення стійкості і безпеки Республіки Молдова на тлі дій, які керуються з Росії — як демонстрації і підривна діяльність проти конституційного ладу Молдови, що ми спостерігали останніми місяцями", — зазначив Ауреску.

Санкції передбачатимуть заборону в’їзду та замороження активів.

Ауреску додав, що ще однією важливою темою на зустрічі в Люксембурзі буде забезпечення підтримки України.

Нагадаємо, Молдова додала свій голос до країн, які розкритикували коментарі китайського дипломата щодо статусу та суверенітету колишніх радянських держав. У країні наголосили, що це абсолютно неприйнятно.

Також ми писали, що світова преса оприлюднила план російської влади щодо повернення Молдови під контроль Москви. До 2030 року ця країна мала стати частиною ОДКБ, а у самій Молдові мав би бути забезпечений потужний російський вплив.

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