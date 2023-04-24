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Министры стран ЕС хотят ввести новые санкции за дестабилизацию Молдовы

24 апреля 2023 13:17
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Министры стран ЕС хотят ввести новые санкции за дестабилизацию Молдовы
Министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску. Фото: Inquam Photos/Octav Ganea via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

На встрече глав МИД стран ЕС в Люксембурге хотят достичь политической договоренности об учреждении нового санкционного режима Евросоюза. Его хотят ввести против лиц, вовлеченных к дестабилизации Молдовы.

Об этом заявил министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску, передает "Европейская правда".

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"Первое решение — политическая договоренность, которой, надеюсь, получится достичь (я убежден, что ее достигнут), по созданию нового санкционного режима против тех, кто работает на дестабилизацию страны и нарушение конституционного строя Республики Молдова", — рассказал Ауреску.

Глава МИД Румынии напомнил, что в конце февраля он предложил эту идею. Он рад, что инициатива быстро получила поддержку от других стран.

"Это, пожалуй, самый быстрый процесс создания нового санкционного механизма в истории ЕС. Это будет важным инструментом для повышения устойчивости и безопасности Республики Молдова на фоне руководимых из России действий — как демонстрации и подрывная деятельность против конституционного строя Молдовы, которые мы наблюдали в последние месяцы", — отметил Ауреску.

Санкции будут предусматривать запрет на въезд и заморозку активов.

Ауреску добавил, что еще одной важной темой на встрече в Люксембурге будет обеспечение поддержки Украины.

Напомним, Молдова добавила свой голос к странам, которые раскритиковали комментарии китайского дипломата о статусе и суверенитете бывших советских государств. В стране подчеркнули, что это совершенно неприемлемо.

Также мы писали, что мировая пресса обнародовала план российских властей по возвращению Молдовы под контроль Москвы. К 2030 году эта страна должна была стать частью ОДКБ, а в самой Молдове должно быть обеспечено мощное российское влияние.

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