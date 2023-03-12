Міністром оборони Китаю призначили підсанкційного генерала, який співпрацював з рф
У неділю 12 березня в КНР призначили нового міністра оборони, генерала Лі Шанфу, який із 2018 року перебуває під санкціями США за співпрацю з росією.
Про це повідомляє Reuters.
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Що відомо про призначення
Лі Шанфу, аерокосмічного інженера, було обрано китайським міністром оборони. Зазначається, що це рішення було передбачуваним після того, як у жовтні минулого року Комуністична партія призначила його членом Центральної військової комісії, найвищого військового органу Китаю.
Санкції проти нового міністра оборони
Лі Шанфу перебуває під санкціями США з 2018 року через закупівлю бойових літаків і обладнання у головного російського експортера озброєнь компанії "Рособоронекспорт".
На той час Лі був директором департаменту розробки обладнання у вищому військовому комітеті, який здійснює нагляд за китайськими оборонними технологіями.
Державний департамент США запровадив широкомасштабні санкції проти російських юридичних осіб, Лі та його відомства, щоб "покласти на росію витрати у відповідь на її втручання у виборчий процес у США, неприйнятну поведінку на сході України та іншу зловмисну діяльність".
Обмеження, запроваджені проти Лі, включають заборону на операції з іноземною валютою під юрисдикцією США, заборону на операції з фінансовою системою Сполучених Штатів, а також блокування всього майна на території США і заборону на отримання візи.
Нагадаємо, 10 березня, депутати Всекитайських зборів народних представників одноголосно переобрали Сі Цзіньпіна головою Китайської Народної Республіки. Це його третій термін поспіль.
Фото: REUTERS