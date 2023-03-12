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Міністром оборони Китаю призначили підсанкційного генерала, який співпрацював з рф

12 березня 2023 08:22
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Генерал Лі Шанфу
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У неділю 12 березня в КНР призначили нового міністра оборони, генерала Лі Шанфу, який із 2018 року перебуває під санкціями США за співпрацю з росією.

 Про це повідомляє Reuters.

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Що відомо про призначення

Лі Шанфу, аерокосмічного інженера, було обрано китайським міністром оборони. Зазначається, що це рішення було передбачуваним після того, як у жовтні минулого року Комуністична партія призначила його членом Центральної військової комісії, найвищого військового органу Китаю.

Санкції проти нового міністра оборони

Лі Шанфу перебуває під санкціями США з 2018 року через закупівлю бойових літаків і обладнання у головного російського експортера озброєнь компанії "Рособоронекспорт".

На той час Лі був директором департаменту розробки обладнання у вищому військовому комітеті, який здійснює нагляд за китайськими оборонними технологіями. 

Державний департамент США запровадив широкомасштабні санкції проти російських юридичних осіб, Лі та його відомства, щоб "покласти на росію витрати у відповідь на її втручання у виборчий процес у США, неприйнятну поведінку на сході України та іншу зловмисну діяльність".

Обмеження, запроваджені проти Лі, включають заборону на операції з іноземною валютою під юрисдикцією США, заборону на операції з фінансовою системою Сполучених Штатів, а також блокування всього майна на території США і заборону на отримання візи.

Нагадаємо, 10 березня,  депутати Всекитайських зборів народних представників одноголосно переобрали Сі Цзіньпіна головою Китайської Народної Республіки. Це його третій термін поспіль.

Фото: REUTERS

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