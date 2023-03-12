Министром обороны Китая был назначен подсанкционный генерал, который сотрудничал с рф

Генерал Ли Шанфу

В воскресенье 12 марта в КНР был назначен новый министр обороны, генерал Ли Шанфу, который с 2018 года находится под санкциями США за сотрудничество с россией.

Об этом сообщает Reuters.

Что известно о назначении

Ли Шанфу, аэрокосмический инженер, был избран китайским министром обороны. Отмечается, что это решение было предсказуемо после того, как в октябре прошлого года Коммунистическая партия назначила его членом Центральной военной комиссии, высшего военного органа Китая.

Санкции против нового министра обороны

Ли Шанфу находится под санкциями США с 2018 года из-за закупки боевых самолетов и оборудования у главного российского экспортера вооружений компании "Рособоронэкспорт".

В то время Ли был директором департамента по разработке оборудования в высшем военном комитете, который осуществляет надзор за китайскими оборонными технологиями.

Государственный департамент США ввел широкомасштабные санкции против российских юридических лиц, Ли и его ведомства, чтобы "возложить на россию расходы в ответ на ее вмешательство в избирательный процесс в США, неприемлемое поведение на востоке Украины и другую злонамеренную деятельность".

Ограничения, введенные против Ли, включают в себя запрет на операции с иностранной валютой под юрисдикцией США, запрет на операции с финансовой системой Соединенных Штатов, а также блокирование всего имущества на территории США и запрет на получение визы.

Напомним, 10 марта, депутаты Всекитайского собрания народных представителей единогласно переизбрали Си Цзиньпина главой Китайской Народной Республики. Это его третий срок.

Фото: REUTERS