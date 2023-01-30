У росії готуються формувати нові добровольчі підрозділи

На нові добровольчі загони нібито не потрібно коштів з федерального бюджету рф, запевняє відомство Сергія Шойгу

Російське військове відомство готується формувати нові добровольчі військові підрозділи. На ці підрозділи, запевняє міністерство Сергія Шойгу, не потрібне додаткове бюджетне фінансування.

Про це йдеться у проєкті наказу по міністерству оборони рф, опублікованому на порталі правової інформації росії.

Добровольчі формування під егідою міноборони росії

У проєкті наказу про майбутнє формування добровольчих підрозділів йдеться про те, що міністерство оборони рф буде надавати цим структурам всебічну допомогу.

Зокрема, військове відомство планує забезпечити ці формування озброєнням, технікою, речовим майном, продовольством, а також надаватиме учасникам цих формувань медичну допомогу.

Грошей не треба

Міністерство оборони рф запевняє, що ці добровольчі формування обійдуться країні-агресору дуже дешево.

Зокрема, наголошується у проєкті наказу, жодних додаткових бюджетних асигнувань із державного бюджету країни-агресора для цих підрозділів не потрібно.

Добровольці платитимуть самі

Разом з тим, у опублікованому документі йдеться про відповідальність самих добровольців.

Зокрема, вони можуть бути можуть бути притягнуті до матеріальної відповідальності за шкоду, "завдану з їхньої вини державі у виконанні покладених обов'язків".

Нагадаємо, що на початку вересня українська розвідка дізналася, як росія вербує "добровольців" на державних підприємствах.

Так, державна російська залізниця отримала рознарядку від кремля знайти серед своїх цивільних працівників до 10 тисяч "добровольців", які б узяли участь у війні проти України.

У жовтні міністр оборони рф Сергій Шойгу також заявляв про відновлення роботи із набору "добровольців". Ця ідея була відкладена на час проведення часткової мобілізації, але тепер кремль знову активізує зусилля у цьому напрямку.

Аналітики Інституту вивченні війни тоді висловили переконання, що після втечі сотень тисяч росіян, які злякалися часткової мобілізації, набір "добровольців" у окупаційні підрозділи буде відбуватися важко.

Тому ефект від такого кроку очікується незначний. Новостворені "добровольчі" батальйони додадуть незначну бойову потужність, до того ж, цей процес буде сильно розтягнутий у часі.

Фото з російських ЗМІ