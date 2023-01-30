В россии готовятся формировать новые добровольческие подразделения

На новые добровольческие отряды якобы не требуется средств из федерального бюджета россии, уверяет ведомство Сергея Шойгу

Российское военное ведомство готовится формировать новые добровольческие военные подразделения. На эти подразделения, уверяет министерство Сергея Шойгу, не нужно дополнительное бюджетное финансирование.

Об этом говорится в проекте приказа по министерству обороны россии, опубликованном на портале правовой информации рф.

Добровольческие формирования под эгидой минобороны рф

В проекте приказа о будущем формировании добровольческих подразделений говорится, что министерство обороны рф будет оказывать этим структурам всестороннюю помощь.

В частности, военное ведомство планирует обеспечить эти формирования вооружением, техникой, вещевым имуществом, продовольствием, а также будет оказывать участникам этих формирований медицинскую помощь.

Денег не нужно

Министерство обороны россии уверяет, что эти добровольческие формирования обойдутся стране-агрессору очень дешево.

В частности, отмечается в проекте приказа, никаких дополнительных бюджетных ассигнований из государственного бюджета страны-агрессора для этих подразделений не требуется.

Добровольцы будут платить сами

Вместе с тем в опубликованном документе говорится об ответственности самих добровольцев.

В частности, они могут быть привлечены к материальной ответственности за ущерб, "нанесенный по их вине государству в исполнении возложенных обязанностей".

Напомним, что в начале сентября украинская разведка узнала, как россия вербует "добровольцев" на государственных предприятиях.

Так, государственная российская железная дорога получила разнарядку от кремля найти среди своих гражданских работников до 10 тысяч "добровольцев", принявших участие в войне против Украины.

В октябре министр обороны рф Сергей Шойгу также заявлял о возобновлении работы по набору "добровольцев". Эта идея была отложена на время проведения частичной мобилизации, но теперь кремль снова активизирует усилия в этом направлении.

Аналитики Института в изучении войны тогда выразили убеждение, что после бегства сотен тысяч россиян, испугавшихся частичной мобилизации, набор "добровольцев" в оккупационные подразделения будет происходить тяжело.

Поэтому эффект от шага ожидается незначительный. Новые "добровольческие" батальоны придадут незначительную боевую мощность, к тому же, этот процесс будет сильно растянут во времени.

Фото из российских СМИ