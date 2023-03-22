Міноборони рф вирішило не виплачувати зарплати військовим: в чому причина

Російські окупанти

У 52 регіонах рф, а також в окупованому Криму окупанти не отримують належних виплат. Російські військові розповіли, що багато хто з них не отримує зарплату по кілька місяців або отримує в рази менше від обіцяних сум.

Про це повідомляє "Верстка".

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Скарги подають російські військові, у тому числі учасники бойових дій в Україні — контрактники, добровольці і мобілізовані, а також їхні родичі.

Масові проблеми з виплатами почалися 2023 року. Минулого року із затримками виплат стикалися одиниці.

У коментарях авторам скарг нерідко відповідають, що Міноборони офіційно переказує зарплати з 10 по 20 число кожного місяця і що затримки можуть бути пов'язані з переведенням військовослужбовця в іншу частину. У цих випадках деякі зізнаються, що пізніше все ж таки отримали виплати — просто із запізненням. Інші публікують розрахункові листи з особистих кабінетів військовослужбовців на сайті Міноборони, де на місці виплат стоять нулі.

Російська правозахисниця та голова найстарішої організації допомоги військовослужбовцям "Союзу комітетів солдатських матерів" Валентина Мельникова повідомила, що зарплата будь-якого військовослужбовця, чи то мобілізований, контрактник чи доброволець, складається з кількох частин.

"Є невелика базова ставка за те, що він є рядовим, сержантом, єфрейтором, старшиною, прапорщиком і так далі. Це близько 13-15 тисяч рублів. До цієї базової ставки миттєво додаються доплати: за звання, за військову кваліфікацію, водійську, наприклад тощо. Все разом це становить оклад — основне грошове забезпечення", — розповіла Мельникова.

Законодавчо влада рф поділяє військовослужбовців на контрактників, мобілізованих та добровольців.

При цьому розмір оплати рядовим, який заявило Міноборони рф, має становити 195 тисяч рублів на місяць. Оплата праці офіцерів — вища.

Мельникова вважає, що нинішні затримки зарплат, надбавок та соціальних виплат пов'язані з адміністративним колапсом, з яким зіткнулася армійська бюрократія. За її словами, часто відбувається так, що "офіційно людина перебуває в одній частині, а фізично перебуває у складі іншої".

"Близько 80% звернень до нас про це: людина прикріплена до однієї частини, а воює у складі іншої. Не розуміють люди, не хочуть розуміти, що військова частина — це купа військовослужбовців та купа документів. Якщо ці люди там були до цього, якщо їх знають, якщо він "свій", "рідний", як у випадку із контрактниками, там можуть щось перевірити. Якщо це просто прізвище у списку, як у випадку з мобілізованими чи добровольцями, там починається плутанина. Не було в нас такої кількості людей, задіяних у бойових діях раніше. Не було у нас ні добровольців, ні мобілізованих. Як із таким особовим складом працювати, досвіду немає", — додала Мельникова.

Ексконтрактник припускає, що затримки відбуваються через байдуже ставлення до військових.

"На їхні зарплати та на них самих усім начхати. Більшість із тих, кому гроші не приходять, все одно помруть. Все одно їхні родичі пороги оббиватимуть, щоб гроші отримати. Документально оформлять те, що відображається у розрахунковому аркуші. А решта — спробуй довести. Коли заходили на територію України, наказу не було. І ти спробуй довести, що там був. Так ця схема і працює", — сказав колишній контрактник.

Нагадаємо, російські окупанти почали чинити самогубства на фронті через морально-психологічний тиск. Один із російських солдатів застрелив себе після того, як повернувся з наряду, він взяв автомат і поцілив собі в голову.