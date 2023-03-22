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Минобороны рф решило не выплачивать зарплаты военным: в чем причина

22 марта 2023 21:11
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Российские оккупанты
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В 52 регионах рф, а также в оккупированном Крыму оккупанты не получают положенных выплат. Российские военные рассказали, что многие из них не получают зарплату по несколько месяцев или получают в разы меньше обещанных сумм.

Об этом сообщает "Верстка".

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Жалобы подают российские военные, в частности, участники боевых действий в Украине — контрактники, добровольцы и мобилизованные, а также их родственники.

Массовые проблемы с выплатами начались в 2023 году. В прошлом году с задержками выплат сталкивались единицы.

В комментариях авторам жалоб нередко отвечают, что Минобороны официально переводит зарплаты с 10 по 20 число каждого месяца и что задержки могут быть связаны с переводом военнослужащего в другую часть. В этих случаях некоторые признаются, что позже все же получили выплаты просто с опозданием. Остальные публикуют расчетные письма из личных кабинетов военнослужащих на сайте Минобороны, где на месте выплат стоят нули.

Российская правозащитница и председатель старейшей организации помощи военнослужащим "Союза комитетов солдатских матерей" Валентина Мельникова сообщила, что зарплата любого военнослужащего, будь то мобилизованный, контрактник или доброволец, состоит из нескольких частей.

"Есть небольшая базовая ставка за то, что он рядовой, сержант, ефрейтор, старшина, прапорщик и так далее. Это около 13-15 тысяч рублей. К этой базовой ставке мгновенно добавляются доплаты: за звание, за военную квалификацию, водительскую, например и т.д. Все вместе это составляет оклад — основное денежное довольствие", — рассказала Мельникова.

Законодательно власть рф разделяет военнослужащих на контрактников, мобилизованных и добровольцев.

При этом размер оплаты рядовым, которое заявило Минобороны рф, должен составлять 195 тысяч рублей в месяц. Оплата труда офицеров — выше.

Мельникова считает, что нынешние задержки зарплат, надбавок и социальных выплат связаны с административным коллапсом, с которым столкнулась армейская бюрократия. По ее словам, часто происходит так, что "официально человек находится в одной части, а физически находится в составе другой".

"Порядка 80% обращений к нам об этом: человек прикреплен к одной части, а воюет в составе другой. Не понимают люди, не хотят понимать, что воинская часть — это куча военнослужащих и куча документов. Если эти люди там были до этого, если их знают, если он "свой", "родной", как в случае с контрактниками, там могут что-то проверить. Если это просто фамилия в списке, как в случае с мобилизованными или добровольцами, там начинается неразбериха. Не было у нас такого количества людей задействовано в боевых действиях раньше. Не было у нас ни добровольцев, ни мобилизованных. Как с таким личным составом работать, опыта нет", — добавила Мельникова.

Экс-контрактник предполагает, что задержки происходят из-за безразличного отношения к военным.

"На их зарплаты и на них самих всем плевать. Большая часть из тех, кому деньги не приходят, все равно умрут. Все равно их родственники будут пороги обивать, чтобы деньги получить. Документально оформят то, что отражается в расчетном листе. А остальное — попробуй докажи. Когда заходили на территорию Украины, приказа не было никакого. И ты попробуй докажи, что там был. Так эта схема и работает", — сказал бывший контрактник.

Напомним, российские оккупанты начали совершать самоубийства на фронте из-за морально-психологического давления. Один из российских солдат застрелил себя после того, как вернулся из наряда, он взял автомат и выстрелил себе в голову.

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