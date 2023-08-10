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Міноборони РФ звинуватило Україну в атаці безпілотниками по Криму

10 серпня 2023 07:52
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Міноборони РФ звинуватило Україну в атаці безпілотниками по Криму
Безпілотник в небі. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Російське Міноборони стверджує, що у ніч проти 10 серпня Україна нібито намагалась обстріляти Севастополь у Криму безпілотниками. Там заявили, що російська ППО "знищила два БпЛА".

Про це пишуть російські пропагандистські ЗМІ. 

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"Сьогодні вночі над територією Севастополя припинено спроби київського режиму здійснити терористичні атаки безпілотними літальними апаратами", — йдеться у заяві Міноборони РФ. 

Там заявили, що нібито неподалік міста засобами ППО були вражені два БпЛА, а "ще дев'ять придушених силами РЕБ і вони впали в акваторію Чорного моря". 

скріншот

Нагадаємо, вночі, 30 липня, у Росії в Москві пролунав вибух. За свідченням очевидців, вибух стався в бізнес-центрі "Москва-Сіті", одна з башт якого в результаті загорілася. Також про "бавовну" повідомляють і в області.

Також  4 серпня у Новоросійську пролунали вибухи. Внаслідок атаки безпілотників було підбито російський десантний корабель "Оленогірський гірняк". Стало відомо, що затопило один із його відсіків, через що судно перекинулося на бік. Ще один корабель пішов на дно. 

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