Міноборони РФ звинуватило Україну в атаці безпілотниками по Криму

Безпілотник в небі. Фото: google

Російське Міноборони стверджує, що у ніч проти 10 серпня Україна нібито намагалась обстріляти Севастополь у Криму безпілотниками. Там заявили, що російська ППО "знищила два БпЛА".

Про це пишуть російські пропагандистські ЗМІ.

Читайте також:

Що відомо про заяви росіян

"Сьогодні вночі над територією Севастополя припинено спроби київського режиму здійснити терористичні атаки безпілотними літальними апаратами", — йдеться у заяві Міноборони РФ.

Там заявили, що нібито неподалік міста засобами ППО були вражені два БпЛА, а "ще дев'ять придушених силами РЕБ і вони впали в акваторію Чорного моря".

Нагадаємо, вночі, 30 липня, у Росії в Москві пролунав вибух. За свідченням очевидців, вибух стався в бізнес-центрі "Москва-Сіті", одна з башт якого в результаті загорілася. Також про "бавовну" повідомляють і в області.

Також 4 серпня у Новоросійську пролунали вибухи. Внаслідок атаки безпілотників було підбито російський десантний корабель "Оленогірський гірняк". Стало відомо, що затопило один із його відсіків, через що судно перекинулося на бік. Ще один корабель пішов на дно.