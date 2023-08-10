Минобороны РФ обвинило Украину в атаке беспилотниками по Крыму

Беспилотник в небе. Фото: google

Российское Минобороны утверждает, что в ночь на 10 августа Украина якобы пыталась обстрелять Севастополь в Крыму беспилотниками. Там заявили, что российское ПВО "уничтожило два БпЛА".

Об этом пишут российские пропагандистские СМИ.

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"Сегодня ночью над территорией Севастополя пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки беспилотными летательными аппаратами", — говорится в заявлении Минобороны РФ.

Там заявили, что якобы неподалеку от города средствами ПВО были поражены два БпЛА, а "еще девять подавленных силами РЭБ и они упали в акваторию Черного моря".

Напомним, ночью, 30 июля, в России в Москве раздался взрыв. По свидетельству очевидцев, взрыв произошел в бизнес-центре "Москва-Сити", одна из башен которого в результате загорелась. Также о "хлопке" сообщают и в области.

Также 4 августа в Новороссийске прогремели взрывы. В результате атаки беспилотников был подбит российский десантный корабль "Оленогорский горняк". Стало известно, что затопило один из его отсеков, из-за чего судно перевернулось на бок. Еще один корабль пошел ко дну.