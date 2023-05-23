Мирний план Африки: Україні пропонують переговори без виведення окупаційних військ

Президент Південної Африки Сиріл Рамафоса та прем'єр-міністр Сінгапуру Лі Сянь Лунг. Фото: Reuters

Шестеро лідерів з африканських країн закликають Україну розпочати мирні переговори з Росією, попри присутність російських військових на українській території. Глава Південно-Африканської Республіки оголосив, що дипломатичні представники Південної Африки мають намір відвідати обидві країни з метою просування цієї пропозиції.

Про це пише Reuters.

Читайте також:

РФ та Україну просять зупинити війну

Україна наполягає на тому, що російські війська мають бути виведені до початку переговорів, тоді як Москва вимагає, щоб Київ визнав анексію Криму у 2014 році та суверенітет Росії над ним як попередню умову для переговорів. У лютому 2022 року російські війська здійснили повномасштабне вторгнення в Україну.

"Першорядним завданням є припинення бойових дій, а потім будівництво міцного миру", — заявив прессекретар президента Південної Африки, Вінсент Магвенья.

Президент Південної Африки Сиріл Рамафоса оголосив про цю ініціативу 16 травня. У ній беруть участь такі лідери, як Макі Салл, президент Сенегалу та екс-глава Африканського союзу, який у лютому цього року виступив на підтримку резолюції ООН, яка засуджує Росію. Іншими учасниками ініціативи є президенти Єгипту та Замбії, Абдель Фаттах ас-Сісі та Хакаїнде Хічілема відповідно, які також підтримали цю резолюцію. У той час як президенти Республіки Конго та Уганди, Денис Сассу-Нгессо та Йовері Мусевені, утрималися під час голосування.

Планується, що миротворча місія вирушить до Москви та Києва на початку червня.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розпочав нове турне африканськими країнами. Глава МЗС прибув до Марокко, у своїй поїздці він планує відвідати усі регіони Африканського континенту.

Африканська делегація із шести лідерів хочуть відвідати Київ та Москву, щоб "ініціювати мирний процес". Вони планують приїхати у червні.