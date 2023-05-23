Мирный план Африки: Украине предлагают переговоры без вывода оккупационных войск

Президент Южной Африки Сирил Рамафоса и премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лунг. Фото: Reuters

Шестеро лидеров из африканских стран призывают Украину вступить в мирные переговоры с Россией, несмотря на присутствие российских военных на украинской территории. Глава Южно-Африканской Республики объявил о том, что дипломатические представители Южной Африки намерены посетить обе страны с целью продвижения этого предложения.

Об этом пишет Reuters.

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Украина настаивает на том, что российские войска должны быть выведены до начала переговоров, тогда как Москва требует, чтобы Киев признал аннексию Крыма в 2014 году и суверенитет России над ним в качестве предварительного условия для переговоров. В феврале 2022 года российские войска провели полномасштабное вторжение в Украину.

"Первостепенной задачей является прекращение боевых действий, а затем строительство прочного мира", — заявил пресс-секретарь президента Южной Африки, Винсент Магвенья.

Президент Южной Африки, Сирил Рамафоса, объявил об этой инициативе 16 мая. В ней участвуют такие лидеры, как Маки Салл, президент Сенегала и экс-глава Африканского союза, который в феврале этого года выступил в поддержку резолюции ООН, осуждающей Россию. Другими участниками инициативы являются президенты Египта и Замбии, Абдель Фаттах ас-Сиси и Хакаинде Хичилема соответственно, которые также поддержали данную резолюцию. В то время как президенты Республики Конго и Уганды, Денис Сассу-Нгессо и Йовери Мусевени, воздержались при голосовании.

Планируется, что миротворческая миссия отправится в Москву и Киев в начале июня.

Напомним, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба начал новое турне по африканским странам. Глава МИД прибыл в Марокко, в своей поездке он планирует посетить все регионы Африканского континента.

Африканская делегация из шести лидеров хотят посетить Киев и Москву, чтобы "инициировать мирный процесс". Они планируют приехать в июне.