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Мирний план Ватикану став сюрпризом для уряду Італії

14 травня 2023 12:54
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Мирний план Ватикану став сюрпризом для уряду Італії
Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з Папою Римським. Фото: Офіс Президента/telegram
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

У суботу, 13 травня, Володимир Зеленський зустрівся з Папою Римським та президентом Італії Серджом Маттареллом. Мирний план Ватикану виявився сюрпризом для італійського уряду.

Про це інформує La Stampa.

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Мирний план Ватикану

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що його країна готова розглядати питання припинення війни тільки на базі формули миру Зеленського.

"Італія готова вислухати будь-яку пропозицію, яка може призвести до припинення конфлікту, але наша позиція — як і Європи та НАТО — чітка: ми підтримуємо десять пунктів мирної пропозиції Зеленського", — сказав Антоніо Таяні.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Італійської Республіки Серджо Маттареллою в межах офіційного візиту. Першочергово Зеленський висловив подяку за підтримку України у відстоюванні територіальної цілісності.

У суботу, 13 травня, Президент України Володимир Зеленський прибув до Ватикану. Він уже зустрівся із Папою Римським.

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