Мирний план Ватикану став сюрпризом для уряду Італії
У суботу, 13 травня, Володимир Зеленський зустрівся з Папою Римським та президентом Італії Серджом Маттареллом. Мирний план Ватикану виявився сюрпризом для італійського уряду.
Про це інформує La Stampa.
Мирний план Ватикану
Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що його країна готова розглядати питання припинення війни тільки на базі формули миру Зеленського.
"Італія готова вислухати будь-яку пропозицію, яка може призвести до припинення конфлікту, але наша позиція — як і Європи та НАТО — чітка: ми підтримуємо десять пунктів мирної пропозиції Зеленського", — сказав Антоніо Таяні.
Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Італійської Республіки Серджо Маттареллою в межах офіційного візиту. Першочергово Зеленський висловив подяку за підтримку України у відстоюванні територіальної цілісності.
У суботу, 13 травня, Президент України Володимир Зеленський прибув до Ватикану. Він уже зустрівся із Папою Римським.