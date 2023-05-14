Мирный план Ватикана стал сюрпризом для правительства Италии

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с Папой Римским. Фото: Офис Президента/telegram

В субботу, 13 мая, Владимир Зеленский встретился с Папой Римским и президентом Италии Серджем Маттареллом. Мирный план Ватикана оказался сюрпризом для итальянского правительства.

Об этом информирует La Stampa.

Читайте также:

Мирный план Ватикана

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что его страна готова рассматривать вопрос о прекращении войны только на базе формулы мира Зеленского.

"Италия готова выслушать любое предложение, которое может привести к прекращению конфликта, но наша позиция, как и Европы и НАТО, четкая: мы поддерживаем десять пунктов мирного предложения Зеленского", — сказал Антонио Таяни.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Президентом Итальянской Республики Серджо Маттареллой в рамках официального визита. В первую очередь Зеленский выразил благодарность за поддержку Украины в отстаивании территориальной целостности.

В субботу, 13 мая, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Ватикан. Он уже встретился с Папой Римским.