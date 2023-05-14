Мирный план Ватикана стал сюрпризом для правительства Италии
В субботу, 13 мая, Владимир Зеленский встретился с Папой Римским и президентом Италии Серджем Маттареллом. Мирный план Ватикана оказался сюрпризом для итальянского правительства.
Об этом информирует La Stampa.
Мирный план Ватикана
Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что его страна готова рассматривать вопрос о прекращении войны только на базе формулы мира Зеленского.
"Италия готова выслушать любое предложение, которое может привести к прекращению конфликта, но наша позиция, как и Европы и НАТО, четкая: мы поддерживаем десять пунктов мирного предложения Зеленского", — сказал Антонио Таяни.
Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Президентом Итальянской Республики Серджо Маттареллой в рамках официального визита. В первую очередь Зеленский выразил благодарность за поддержку Украины в отстаивании территориальной целостности.
В субботу, 13 мая, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Ватикан. Он уже встретился с Папой Римским.