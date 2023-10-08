Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow Миротворці ООН посилюють патрулі на лівано-ізраїльському кордоні arrow

Миротворці ООН посилюють патрулі на лівано-ізраїльському кордоні

8 жовтня 2023 03:01
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Миротворці ООН посилюють патрулі на лівано-ізраїльському кордоні
Посилення патрулів на кордоні. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Ліван ухвалив рішення посилити патрулювання на лівано-ізраїльському кордоні. Посилене патрулювання здійснюватимуть миротворці ООН.

Про це заявив офіційний представник тимчасових сил ООН у Лівані Андреа Тененті. Повідомляє видання Sky News.

Читайте також:

Посилені патрулі на лівано-ізраїльському кордоні

Офіційний представник тимчасових сил ООН у Лівані Андреа Тененті заявив, що командування сил із самого початку подій у Газі перебуває у постійному контакті з ліванськими та ізраїльськими військовими, щоб забезпечити ефективну координацію та уникнути "непорозумінь".

"Наша основна мета - підтримувати стабільність вздовж усієї лінії кордону в Південному Лівані та уникати будь-якої ескалації, яка може мати серйозні наслідки для мирного населення", — заявив він.

Він також додав що миротворці посилили патрулювання у всій зоні відповідальності з огляду на загрозу ракетних обстрілів.

Нагадаємо, американський президент Джо Байден обіцяє Ізраїлю всебічну допомогу, аби громадяни могли продовжувати захищати себе. Своєю чергою, Нетаньягу подякував Байдену за підтримку і сказав, що "буде потрібна тривала й потужна кампанія, в якій Ізраїль переможе".

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:53 Дружина подала до суду на нардепа-силача Василя Вірастюка: причини

Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

15:48 "Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським

00:23 З 1 жовтня субсидії отримає лише чотири категорії населення: кому пощастить

Новина з фото

00:29У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

None

Наші долі схожі: посол Ізраїлю в Україні про напад ХАМАСу

23:02У Києві пролунав вибух: що відомо

06:40Ціни на чермет у жовтні: скільки коштує 1 кг брухту в Україні

Новина з фото

00:17 ЗМІ дізналися ім'я чоловіка, який катався з блогеркою Красновою під час комендантської години

06:40Ціни на мідь у жовтні: скільки коштує 1 кг кольорових металів в Україні

Новина з фото

00:28В Одеській області вибухи: атака БпЛА

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз