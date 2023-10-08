Миротворці ООН посилюють патрулі на лівано-ізраїльському кордоні
Ліван ухвалив рішення посилити патрулювання на лівано-ізраїльському кордоні. Посилене патрулювання здійснюватимуть миротворці ООН.
Про це заявив офіційний представник тимчасових сил ООН у Лівані Андреа Тененті. Повідомляє видання Sky News.
Посилені патрулі на лівано-ізраїльському кордоні
Офіційний представник тимчасових сил ООН у Лівані Андреа Тененті заявив, що командування сил із самого початку подій у Газі перебуває у постійному контакті з ліванськими та ізраїльськими військовими, щоб забезпечити ефективну координацію та уникнути "непорозумінь".
"Наша основна мета - підтримувати стабільність вздовж усієї лінії кордону в Південному Лівані та уникати будь-якої ескалації, яка може мати серйозні наслідки для мирного населення", — заявив він.
Він також додав що миротворці посилили патрулювання у всій зоні відповідальності з огляду на загрозу ракетних обстрілів.
Нагадаємо, американський президент Джо Байден обіцяє Ізраїлю всебічну допомогу, аби громадяни могли продовжувати захищати себе. Своєю чергою, Нетаньягу подякував Байдену за підтримку і сказав, що "буде потрібна тривала й потужна кампанія, в якій Ізраїль переможе".