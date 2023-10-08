Миротворцы ООН усиливают патрули на ливано-израильской границе

Усиление патрулей на границе. Фото: REUTERS

Ливан принял решение усилить патрулирование на ливано-израильской границе. Усиленное патрулирование будут осуществлять миротворцы ООН.

Об этом заявил официальный представитель временных сил ООН в Ливане Андреа Тененти. Сообщает издание Sky News.

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Усиленные патрули на ливано-израильской границе

Официальный представитель временных сил ООН в Ливане Андреа Тененти заявил, что командование сил с самого начала событий в Газе находится в постоянном контакте с ливанскими и израильскими военными, чтобы обеспечить эффективную координацию и избежать "недоразумений".

"Наша основная цель — поддерживать стабильность вдоль всей линии границы в Южном Ливане и избегать любой эскалации, которая может иметь серьезные последствия для мирного населения", — заявил он.

Он также добавил, что миротворцы усилили патрулирование во всей зоне ответственности, учитывая угрозу ракетных обстрелов.

Напомним, американский президент Джо Байден обещает Израилю всестороннюю помощь, чтобы граждане могли продолжать защищать себя. В свою очередь Нетаньяху поблагодарил Байдена за поддержку и сказал, что "потребуется длительная и мощная кампания, в которой Израиль победит".