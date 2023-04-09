Зовнішня політика Монголії

Демократія і хитка стабільність у Монголії. Фото: Oyunerdene Luvsannamsrai / Facebook

Марія Кагал Редактор міжнародного відділу

Монголія — країна, яка не засудила вторгнення росії в Україну на голосування ООН, але при цьому також відмовилась засудити санкції, накладені Заходом на росію. Затиснута між двома автократіями, від яких вона критично залежна, і при цьому підтримує відносини з США.

Про те, як виживає демократія в нестабільні часи для Монголії, пише професор міжнародних відносин та безпеки Бредфордського університету Крістоф Блат. Оригінал його статті опубліковано на the Conversation, переклад підготували Новини.LIVE.

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Прем'єр-міністр Монголії Лувсаннамсраїн Оюун-Ердене нещодавно висловив побоювання своєї країни, що світ рухається до нової Холодної війни, оскільки відносини між росією і Китаєм та Заходом, зокрема НАТО, погіршилися. "Це як розлучення, — сказав він. — Коли батьки розлучаються, найбільше страждають діти".

Лувсаннамсраїн Оюун-Ердене. Фото: Oyunerdene Luvsannamsrai / Facebook

Країна затиснута без виходу до моря між росією та Китаєм і боїться антагонізму з кожною з них. Значну частину енергії вона отримує від росії, а Китай купує значну частину її експорту — переважно сільськогосподарські товари та мінерали, такі як мідь. Проводячи гнучку зовнішню і торговельну політику з моменту переходу до багатопартійної демократії на початку 1990-х років, Монголія створила стабільну економіку, яка отримала високу оцінку Світового банку в його останньому звіті по країні:

"Маючи значні сільськогосподарські, тваринницькі та мінеральні ресурси, а також освічене населення, перспективи розвитку Монголії виглядають багатообіцяючими в довгостроковій перспективі за умови продовження структурних реформ."

Але війна в Україні нагадала Монголії про те, наскільки обережно вона повинна тепер орієнтуватися у своїй зовнішній і торговельній політиці, щоб залишатися незалежною.

Плавний перехід до демократії

З 1921 по 1990 рік Монголія фактично була частиною радянського блоку, хоча й не входила до складу Радянського Союзу, а її централізована командна економіка майже повністю залежала від Москви у питаннях виживання.

Крах комунізму на початку 1990-х призвів плавного переходу до демократії. Тодішній лідер, Джамбін Батменкх, відмовився навіть розглядати можливість придушення продемократичних демонстрацій, натомість заявивши: "Сила не буде застосована. Немає необхідності використовувати поліцію або залучати військових... Насправді, ці демонстранти, активісти і протестувальники — наші діти".

Антикорупційні протести в Монголіі у грудні 2022 року. Фото: REUTERS/B. Rentsendorj

Його відставка у 1990 році і поява Ардчілсан Холбоо (Монгольського демократичного союзу) проклали шлях до розвитку багатопартійної демократії. На президентських виборах в Монголії в червні 1993 року, які були визнані Міжнародною фундацією виборчих систем вільними і чесними, чинний президент Очирбат Пунсалмаа, призначений після голосування членами Президії Великого народного хуралу (національних зборів), був обраний на чотирирічний термін.

Була прийнята нова конституція з трирівневою структурою влади під керівництвом спікера парламенту, прем'єр-міністра і президента, і, хоча були випадки політичної корупції, Freedom House дає країні високий рейтинг як за політичними правами, так і за громадянськими свободами.

Усе це не може приховати того, що молода демократія залишалася затиснутою між (на той час нестабільною) росією і дедалі більш напористим і авторитарним Китаєм. Очевидно, що Монголія проводила політику, спрямовану на те, щоб спробувати збалансувати ці дві великі держави в регіоні.

Спочатку зовнішня політика Монголії здебільшого спиралася на "всеохоплюючу інтеграцію". Це, по суті, означало побудову відносин з якомога більшою кількістю партнерів як на регіональному, так і на глобальному рівнях, включаючи, в значній мірі, США.

Але з 2000 року Монголія перейшла до політичної концепції "балансу сил", щоб зменшити залежність країни від будь-якої однієї держави. Для цього вона встановила партнерські відносини зі стратегічними державами Азії, такими як Японія та Індія, і відновила військові зв'язки з росією, уклавши "стратегічне партнерство" і проводячи спільні військові навчання, зберігаючи при цьому міцні відносини з Китаєм. Монголія також зміцнила двосторонні відносини у сфері безпеки зі США.

Лувсаннамсраїн Оюун-Ердене і путін

Відносини Монголії з Китаєм ускладнюються тим, що значна частина території, яка традиційно вважалася Монголією, зараз є "автономним регіоном" Китаю (Внутрішня Монголія), де проживає більше етнічних монголів, ніж у самій Монголії. Це, а також діяльність сепаратистських груп у провінції, є постійною точкою конфлікту між Китаєм і Монголією.

Треті сусіди

Але Монголія бачить дедалі більшу загрозу своїй незалежності через зближення росії та Китаю. Після розпаду Радянського Союзу Монголія прийняла стратегію підтримки міцних зв'язків з "третіми сусідами" — країнами, які сповідують демократичні цінності, але також практикують ринкову економіку, в тому числі зі США.

США і Монголія формалізували свої відносини як Стратегічне партнерство у 2019 році, а у 2022 році — явно звернувши увагу на Україну — обидві країни оголосили про поглиблення партнерства "в усіх сферах, що становлять взаємний інтерес", включаючи угоду про "відкрите небо", яка гарантуватиме регулярні пасажирські авіарейси між двома країнами.

США, разом з іншими союзниками-третіми сусідами, також беруть участь у щорічних військових навчаннях Khaan Quest.

Khaan Quest. Фото: U.S. Indo-Pacific Command / Flickr

Небезпечні часи

Війна привернула увагу до нестабільної геополітичної ситуації в Україні. В останній спільній декларації Стратегічного партнерства США–Монголія підкреслюється, що "суперечки повинні вирішуватися мирними засобами і з повагою до Статуту Організації Об'єднаних Націй і міжнародного права, включаючи принципи суверенітету і поваги до незалежності і територіальної цілісності держав, а також без погроз або застосування сили".

У ній також додається: "У зв'язку з цим обидві країни висловили стурбованість стражданнями українського народу".

Монголія утрималася під час голосування в ООН із засудженням вторгнення росії в Україну, а також відмовилася критикувати санкції, накладені на росію Заходом, незважаючи на те, що вони вплинули на Монголію — наприклад, санкції проти російських банків ускладнили оплату її імпорту з росії.

Голосування в ООН. Фото: UN Photo/Mark Garten

І, незважаючи на всі свої зусилля з налагодження зв'язків по всьому світу, Монголія залишається сильно залежною як від росії, так і від Китаю. Перспектива нової Холодної війни, яка поставить Захід проти осі Пекін–Москва, викликає велике занепокоєння у Монголії.

Як сказав в інтерв'ю журналу Time у квітні 2021 року колишній прем'єр-міністр і президент Монголії, а нині член групи світових лідерів The Elders Елбегдорж Цахіа:

"Я відчуваю, що у нас є лише один сусід. Китай та росія стали як одна країна, що оточує Монголію... Щодня ми стикаємося з дуже важкими викликами, щоб зберегти нашу демократію. Монголія бореться за своє виживання".

Крістоф Блат, професор міжнародних відносин та безпеки, Бредфордський університет