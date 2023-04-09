Внешняя политика Монголии

Демократия и шаткая стабильность в Монголии. Фото: Oyunerdene Luvsannamsrai / Facebook

Мария Кагал Редактор международного отдела

Монголия — страна, которая не осудила вторжение россии в Украину на голосование ООН, но при этом также отказалась осудить санкции, наложенные Западом на россию. Зажата между двумя автократиями, от которых она критически зависима, и при этом поддерживает отношения с США.

О том, как выживает демократия в нестабильные времена для Монголии, пишет профессор международных отношений и безопасности Брэдфордского университета Кристоф Блат. Оригинал его статьи опубликован на the Conversation, перевод подготовили Новини.LIVE.

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Премьер-министр Монголии Лувсаннамсраин Оюун-Эрдене недавно выразил опасения своей страны, что мир движется к новой Холодной войне, поскольку отношения между россией и Китаем и Западом, в частности НАТО, ухудшились. "Это как развод, — сказал он. — Когда родители разводятся, больше всего страдают дети".

Лувсаннамсраин Оюун-Эрдене. Фото: Oyunerdene Luvsannamsrai / Facebook

Страна зажата без выхода к морю между россией и Китаем и боится антагонизма с каждой из них. Значительную часть энергии она получает от россии, а Китай покупает значительную часть ее экспорта — преимущественно сельскохозяйственные товары и минералы, такие как медь. Проводя гибкую внешнюю и торговую политику с момента перехода к многопартийной демократии в начале 1990-х годов, Монголия создала стабильную экономику, получившую высокую оценку Всемирного банка в его последнем отчете по стране:

"Имея значительные сельскохозяйственные, животноводческие и минеральные ресурсы, а также образованное население, перспективы развития Монголии выглядят многообещающими в долгосрочной перспективе при продолжении структурных реформ."

Но война в Украине напомнила Монголии о том, как осторожно она должна теперь ориентироваться в своей внешней и торговой политике, чтобы оставаться независимой.

Плавный переход к демократии

С 1921 по 1990 год Монголия фактически являлась частью советского блока, хотя и не входила в состав Советского Союза, а ее централизованная командная экономика почти полностью зависела от Москвы в вопросах выживания.

Крах коммунизма в начале 1990-х привел к плавному переходу к демократии. Тогдашний лидер, Джамбин Батменкх, отказался даже рассматривать возможность подавления продемократических демонстраций, заявив : "Сила не будет применена. Нет необходимости использовать полицию или привлекать военных... На самом деле, эти демонстранты, активисты и протестующие — наши дети".

Антикоррупционные протесты в Монголии в декабре 2022 года. Фото: REUTERS/B. Rentsendorj

Его отставка в 1990 году и появление Ардчилсан Холбоо (Монгольского демократического союза) проложили путь к развитию многопартийной демократии. На президентских выборах в Монголии в июне 1993 года, признанных Международным фондом избирательных систем свободными и честными, действующий президент Очирбат Пунсалмаа, назначенный после голосования членами Президиума Великого народного хурала (национального собрания), был избран на четырехлетний срок.

Была принята новая конституция с трехуровневой структурой власти под руководством спикера парламента, премьер-министра и президента, и хотя были случаи политической коррупции, Freedom House дает стране высокий рейтинг как по политическим правам, так и по гражданским свободам.

Все это не может скрыть того, что молодая демократия оставалась зажатой между (тогда нестабильной) россией и все более напористым и авторитарным Китаем. Очевидно, что Монголия проводила политику, направленную на то, чтобы попытаться сбалансировать эти два больших государства в регионе.

Первоначально внешняя политика Монголии в основном опиралась на "всеобъемлющую интеграцию". Это, в сущности, означало построение отношений с наибольшим количеством партнеров как на региональном, так и на глобальном уровнях, включая, в значительной степени, США.

Но с 2000 года Монголия перешла к политической концепции "баланса сил", чтобы снизить зависимость страны от любого одного государства. Для этого она установила партнерские отношения со стратегическими государствами Азии, такими как Япония и Индия, и возобновила военные связи с россией, заключив "стратегическое партнерство" и проводя совместные военные учения, сохраняя при этом крепкие отношения с Китаем. Монголия также укрепила двусторонние отношения в области безопасности с США.

Лувсаннамсраин Оюун-Эрдене и путин

Отношения Монголии с Китаем осложняются тем, что значительная часть территории, традиционно считавшейся Монголией, сейчас является "автономным регионом" Китая (Внутренняя Монголия), где проживает больше этнических монголов, чем в самой Монголии. Это, а также деятельность сепаратистских групп в провинции, является постоянной точкой конфликта между Китаем и Монголией.

Третьи соседи

Но Монголия видит все большую угрозу своей независимости из-за сближения россии с Китаем. После распада Советского Союза Монголия приняла стратегию поддержки крепких связей с "третьими соседями" — странами, исповедующими демократические ценности, но также практикующими рыночную экономику, в том числе с США.

США и Монголия формализовали свои отношения как Стратегическое партнерство в 2019 году, а в 2022 году — явно обратив внимание на Украину — обе страны объявили об углублении партнерства "во всех сферах, представляющих взаимный интерес", включая соглашение об "открытом небе", которое гарантирует регулярные пассажирские авиарейсы между двумя странами.

США, вместе с другими союзниками-третьими соседями, также принимают участие в ежегодных военных учениях Khaan Quest.

Khaan Quest. Фото: U.S. Indo-Pacific Command / Flickr

Опасные времена

Война обратила внимание на нестабильную геополитическую ситуацию в Украине. В последней совместной декларации Стратегического партнерства США-Монголия подчеркивается, что "споры должны разрешаться мирными средствами и с уважением к Уставу Организации Объединенных Наций и международному праву, включая принципы суверенитета и уважения независимости и территориальной целостности государств, а также без угроз или применения силы".

В ней также добавляется: "В этой связи обе страны выразили обеспокоенность страданиями украинского народа".

Монголия воздержалась во время голосования в ООН с осуждением вторжения россии в Украину, а также отказалась критиковать санкции, наложенные на россию Западом, несмотря на то, что они повлияли на Монголию — например, санкции против российских банков усложнили оплату ее импорта из россии.

Голосование в ООН. Фото: UN Photo/Mark Garten

И несмотря на все свои усилия по налаживанию связей по всему миру, Монголия остается сильно зависимой как от россии, так и от Китая. Перспектива новой Холодной войны, которая поставит Запад против оси Пекин-Москва, вызывает большую обеспокоенность в Монголии.

Как сказал в интервью журналу Time в апреле 2021 года бывший премьер-министр и президент Монголии, а ныне член группы мировых лидеров The Elders Элбегдорж Цахиа:

"Я чувствую, что у нас есть только один сосед. Китай и россия стали как одна страна, окружающая Монголию... Каждый день мы сталкиваемся с очень тяжелыми вызовами, чтобы сохранить нашу демократию. Монголия борется за свое выживание".

Кристоф Блат, профессор международных отношений и безопасности, Брэдфордский университет