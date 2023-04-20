Молдова блокує сайти російських ЗМІ

Будівля Кабінету міністрів Республіки Молдова. Фото: REUTERS

У Молдові вирішили заблокувати сайти двох російських засобів масової інформації.

Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки Молдови.

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Під пильний нагляд молдовської Служби безпеки потрапили сайти politnavigator.net, politnavigator.news і news-front.info.

Перші два сайти належать виданню "ПолітНавігатор", а домен news-front.info — агенції News Front.

"Було надіслано постачальникам мереж та/або послуг електронних комунікацій наказ для негайного блокування, відповідно до закону, доступу користувачів у Республіці Молдова до цих джерел", — йдеться в повідомленні.

Причина — ці засоби масової інформації просувають "неправдиву інформацію у сфері національної безпеки в умовах надзвичайного стану".

Нагадаємо, російські ЗМІ намагаються створити хибний наратив про те, що українське військове командування не шкодує життя своїх військових у боях за Бахмут. Ця тактика спрямована на підрив довіри українців до рішень нашого військового командування та створення негативного настрою в суспільстві.