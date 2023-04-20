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Молдова блокирует сайты российских СМИ

20 апреля 2023 00:05
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Молдова блокирует сайты российских СМИ
Здание Кабинета министров Республики Молдова. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В Молдове решили заблокировать сайты двух российских средств массовой информации.

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Молдовы.

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Под пристальное наблюдение молдовской Службы безопасности попали сайты politnavigator.net, politnavigator.news и news-front.info.

Первые два сайта принадлежат изданию "ПолитНавигатор", а домен news-front.info — агентству News Front.

"Был направлен поставщикам сетей и/или услуг электронных коммуникаций приказ для немедленной блокировки, согласно закону, доступа пользователей в Республике Молдова к этим источникам", — говорится в сообщении.

Причина — эти средства массовой информации продвигают "ложную информацию в сфере национальной безопасности в условиях чрезвычайного положения".

Напомним, российские СМИ пытаются создать ложный нарратив о том, что украинское военное командование не жалеет жизни своих военных в боях за Бахмут. Эта тактика направлена на подрыв доверия украинцев к решениям нашего военного командования и созданию негативного настроения в обществе.

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